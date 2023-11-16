Важнейшая поддержка: ученые усилили эффективность лекарств против ВИЧ с помощью куркумина

Новое исследование показало, что куркумин оказывает положительный эффект на терапию ВИЧ, уменьшая воспалительные процессы и повреждения клеток в мозге.

Недавнее научное исследование показало, что куркумин, получаемый из корневища растения Curcuma longa, может повышать эффективность антиретровирусного препарата элвитегравир при лечении ВИЧ-инфекции. Данное революционное исследование направлено на решение проблемы ВИЧ-ассоциированных нейрокогнитивных расстройств (ВАНР) — состояния, которое часто наблюдается у пациентов с ВИЧ, несмотря на эффективную антиретровирусную терапию. ВАНР характеризуется хроническим воспалением и клеточным повреждением в головном мозге, вызванными латентным ВИЧ в центральной нервной системе, пишет Medical News.

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По словам ученых, современные антиретровирусные препараты с трудом проникают через гематоэнцефалический барьер и достигают центральной нервной системы, что является важнейшим этапом эффективного лечения ВИЧ-инфекции. Исследователи сосредоточили свое внимание на известных антимикробных, антиоксидантных и противовоспалительных свойствах куркумина, а также на его способности усиливать прохождение элвитегравира через гематоэнцефалический барьер. Предполагалось, что такой подход позволит уменьшить воспаление и окислительный стресс, являющиеся ключевыми факторами прогрессирования ВАНР и нейропатогенеза ВИЧ.

Исследование включало интраназальное и внутрибрюшинное введение элвитегравира и куркумина в мышиных моделях и наблюдение за распределением препарата в различных частях тела, в том числе в головном мозге. Результаты показали значительное увеличение концентрации элвитегравира в головном мозге при интраназальном введении с куркумином. Кроме того, в исследовании оценивалось влияние куркумина на маркеры нейронов, ассоциированные с ВАНР у мышей, и измерялась внутриклеточная концентрация элвитегравира в макрофагах U1.

Результаты показали, что куркумин, используемый в качестве дополнения, не только улучшает доставку элвитегравира в мозг, но и снижает уровень реактивных форм кислорода и провоспалительных цитокинов в ВИЧ-инфицированных макрофагах. Это позволяет предположить потенциальную роль куркумина в уменьшении воспаления и окислительного стресса — важнейших аспектов ВИЧ-инфекции.

Проведенное исследование дает перспективное представление об использовании куркумина в качестве эффективного дополнения при лечении ВИЧ-инфекции, в частности для устранения нейрональных осложнений и улучшения доставки лекарственных препаратов в центральную нервную систему. Такой подход потенциально может улучшить ведение и результаты лечения больных ВИЧ-инфекцией, в частности страдающих ВАНР, считают авторы.

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