Мегаполисы жизни. В 1500-километровом лабиринте под Мексикой обнаружили нечто любопытное

Ученые впервые исследовали самые отдаленные участки пещерных систем и обнаружили в них ошеломляющее богатство процветающей жизни.

Карбонатный водоносный горизонт Юкатан в Мексике является одной из самых обширных систем подземных вод на Земле. При этом лишь часть этой системы изучена досконально и правильно нанесена на карту: многочисленные провалы, некоторые из которых весьма токсичны, а также сложная сеть подземных туннелей и массивные пещеры обеспечивают питьевой водой около 10 миллионов туристов и около 2 миллионов местных жителей ежегодно, пишет Science Alert.

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Ученым впервые удалось отобрать некоторые из наиболее недоступных участков этих нанесенных на карту пещерных систем, протяжность которых составляет около 1500 километров. Собрав образцы, команда обнаружила процветающие микробные мегаполисы в слоях пресной воды, расположенных поверх соленой воды, проникающей из Мексиканского залива.

По словам соавтора исследования, геобиолога из Северо-Западного университета Сэтью Селенски, им удалось собрать невероятные образцы подземных рек, которые особенно трудно получить. Помимо значительно градиента соли, жизнь в этих природных водоемах должна бороться со стратифицированными уровнями температуры, кислотности, освещенности, а также различными концентрациями питательных веществ.

В общей сложности ученым удалось собрать 78 образцов, которые являются частью местного дайв-центра Under The Jungle. После этого геобиолог Магдалена Осберн из Северо-Западного университета вместе с командой секвенировали гены, что дало им возможность установить численность различных видов микробов.

В общей сложности ученым удалось обнаружить почти 4200 уникальные последовательности, представляющие более 900 различных семейств с уникальными образцами видов в разных областях. По словам Осберн, команда обнаружила, что микробные сообщества образуют отдельные ниши, изучив их ученые обнаружили, что здесь также существует основной набор организмов, который, вероятно, выполняет основные функции в целой экосистеме.

Кроме того, команда обнаружила, что во всех 12 участках, на которых были собраны образцы, исследователи наблюдали одно и то же семейство бактерий, а именно: Comamonadaceae. Они представляют собой крошечные палочкообразные организмы, которые широко распространены в почве и воде. Известно, что они нуждаются в кислороде, а для передвижения используют мягкие, похожие на хвост жгутики.

Ученые также обнаружили, что это семейство, похоже, выполняет совершенно разные роли в зависимости от части водоносного горизонта, однако так или иначе, они всегда выполняют какие-то важные роли. Команда также считает, что эти организмы часто имеют разных партнеров, с которыми, вероятно, делят пищу. К числу партнеров относятся бактерии, питающиеся азотом и метаном. Предполагается, что именно эти партнеры влияют на особый химический состав воды, наблюдаемый в различных областях водоносного горизонта.

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