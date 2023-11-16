Проклятые сокровища. У тропических птиц уровень ртути в 30 раз выше допустимого: виновато золото

Результаты нового исследования выглядят весьма тревожно, ученые полагают, что пернатые отравлены в результате добычи золота.

Тропические регионы Земли являются домом для множества ярких и необычных птиц, однако теперь ученые полагают, что их жизни находятся в опасности. Крупнейшее в истории исследование уровня ртути у тропических птиц показало весьма тревожные результаты: токсичные и самые высокие за всю историю наблюдений концентраций ртути, пишет IFLScience.

До этого момента ученым мало что было известно о ртутном загрязнении тропиков. В новом исследовании международная группа ученых попыталась пролить свет на эту ситуацию: ученые собрали и проанализировали 2316 образцов крови и перьев 322 видов птиц, обитающих в Центральной и Южной Америке и Вест-Индии.

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Результаты анализа показали невероятные концентрации ртути у тропических видов певческих птиц — в некоторых случаях они в 3 раз превышали допустимые безопасные значения, например, у одного зеленого зимородка. Высокие концентрации ртути также были обнаружены у тропических хищных и водных птиц: в первом случае ученые связывают это с накоплением в пищевой цепи, тогда как во втором — вероятным виновником называют накопление ртути в руслах рек.

Далее ученые задались вопросом, откуда накопилась вся эта ртуть. Известно, что ртуть может возникать естественным путем, извергаясь вулканами и скалами в геологически активных районов тропиков. Однако в этом случае, по мнению ученых, более вероятным источником загрязнения является мелкомасштабная или кустарная добыча золота, которая во всем мире считается крупнейшим источником ртутного загрязнения.

По словам ведущего автора исследования Криса Сэйерса, команда также обнаружили, что концентрации ртути были почти в 4 раза выше на участках, подверженных кустарной и мелкомасштабной золотодобывающей деятельности. Известно, что ртуть используется в добыче золота в качестве быстрого способа получить доступ к труднодоступным крохотным частицам золота, поскольку способна связываться с нужным металлом. Далее добытые комочки нагревают, ртуть испаряется, в результате чего остается золото, при этом пары ртути попадают в землю, воду или атмосферу, отравляя их.

Предполагается, что высокие концентрации ртути могут повлиять на их иммунную систему, что делает их более восприимчивыми к болезням. Кроме того тропических птиц часто воспринимают в качестве индикаторов здоровья окружающей среды: ученые предполагают, что загрязнение ртути может также наблюдаться у других птиц, животных и людей, обитающих на этих территориях.

Ранее Фокус писал о том, что люди увеличили концентрацию токсичной ртути в атмосфере в 7 раз.