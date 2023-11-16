Электронный опекун. Ученые подтвердили эффективность диагностических гаджетов для пожилых

Ученые проанализировали большое количество данных на протяжении 5 лет и пришли к выводу, что цифровые устройства для отслеживания здоровья важны для пожилых людей и всячески помогают им.

Недавнее исследование, проведенное Бригамской и Женской больницей, показывает, что носимые гаджеты могут сыграть решающую роль в прогнозировании хрупкости и связанных с ней проблем со здоровьем у пожилых людей. Исследование, в котором приняли участие более 1000 человек в возрасте 80 лет и старше, показало, что эти устройства могут отслеживать циркадные ритмы и потенциально обнаруживать признаки нестабильности за несколько лет до ее наступления. Это открытие имеет большое значение, поскольку позволяет связать нарушения суточного ритма отдыха и активности с повышенным риском развития дряхлости, пишет UPI.

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Исследование включало в себя наблюдение в течение шести с половиной лет, в течение которых у 357 участников появились признаки уязвимости и хрупкости. Исследователи отметили, что те, кто находился в группе повышенного риска, имели нерегулярный режим отдыха и активности. Интересно, что такие факторы, как возраст, пол, продолжительность сна и состояние сердечно-сосудистой системы, не влияли на полученные результаты.

Авторы подчеркнули потенциал носимых технологий в мониторинге долгосрочного здоровья пожилых людей. Способность устройств выявлять ранние признаки нестабильности может привести к принятию мер, способствующих более здоровому старению. Снижение физиологических функций у пожилых людей — хорошо известная проблема, делающая их уязвимыми к различным осложнениям со здоровьем.

Исследование также указывает на более широкие последствия нарушения циркадных ритмов, связывая их с метаболическими изменениями, потерей нейронов мозга и нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Однако ученые предупреждают, что факторы окружающей среды и сезонные колебания могут повлиять на точность отслеживания циклов сна и бодрствования этими устройствами.

Для полного понимания взаимосвязи между циркадными нарушениями и хрупкостью необходимы дальнейшие исследования. Тем не менее, объединение данных носимых устройств с другими клиническими показателями открывает перспективы для ранней диагностики и лечения заболеваний. Исследование было поддержано грантами различных институтов, включая Национальный институт здоровья и программу исследований болезни Альцгеймера фонда BrightFocus.

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