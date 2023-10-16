Сохранить силы в старости. Ученые открыли простой способ омоложения организма в зрелом возрасте

Новое исследование ученых предложило довольно простой и эффективный способ укрепить мышцы и здоровье, оставаясь бодрым и энергичным в более зрелом возрасте.

Related video

В наше время здоровье является самым ценным, что у нас есть, ведь его запас ограничен временем, его легко потерять в секунду и зачастую не так просто восстановить. Ученые со всего мира круглосуточно трудятся в поисках методов оставаться более здоровым в зрелом возрасте. Согласно новому исследованию, один из возможных способов достижения этой цели может быть гораздо проще, чем мы думаем и все дело в нашем питании, пишет New Atlas.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В недавнем исследовании, проведенном под руководством Национального института здоровья США, была подробно рассмотрена концепция ограничения калорийности рациона, т.е. уменьшения количества потребляемых калорий без отказа от основных питательных веществ. В прошлом эта идея уже была проверена на животных, и результаты показали улучшение состояния мышц и замедление развития возрастных заболеваний. Но как быть с людьми? Получение ответа на этот вопрос и являлось целью научной работы.

В ходе исследования ученые наблюдали за участниками проекта CALERIE. Их целью было сократить ежедневное потребление калорий на 25%. Однако в среднем за два года участникам удалось снизить потребление только на 12%. Но самым интересным являлось то, что даже такое скромное сокращение дало впечатляющий эффект.

Луиджи Ферруччи, один из авторов исследования, отметил: "Сокращение потребления калорий на 12% вполне посильно для большинства людей. И это простое действие, как показало исследование, может привести к значительному улучшению их здоровья".

Чтобы понять реальное влияние такого сокращения калорий, специалисты обратились к генетике. Они проанализировали образцы мышц бедра 90 участников до начала исследования, а затем через один и два года. Изучив РНК — молекулу, несущую информацию от наших генов в этих образцах мышц, команда смогла определить, какие гены были более или менее активны в результате снижения потребления калорий.

Результаты оказались довольно интересными. У людей, которые ели меньше, наблюдались изменения в активности генов, отвечающих за такие важные процессы, как регуляция белков, восстановление ДНК, регуляция клеточной смерти и воспаления. Примечательно, что гены, связанные с восстановлением и формированием мышц, были более активны, что свидетельствует об улучшении общего состояния мышц. Гены, связанные с производством энергии, стали более активными, а гены, способствующие воспалению — менее. Все эти генетические изменения у человека совпали с положительными изменениями, ранее наблюдавшимися у животных.

Полученные результаты намекают на то, что меньшее количество пищи может быть полезно, особенно для пожилых людей. С возрастом у многих людей естественным образом усиливается воспаление. Как пояснил Ферруччи, "поскольку старение и воспаление часто идут рука об руку, снижение потребления калорий может стать прямым способом борьбы с усилением воспаления, с которым сталкиваются многие пожилые люди".

Несмотря на то, что исследования в этой области еще продолжаются, новые результаты свидетельствуют о том, что небольшие изменения в рационе питания могут привести к улучшению состояния мышц и, возможно, замедлить развитие некоторых возрастных проблем не только у животных, но и у людей. Хотя это и не означает, что мы должны резко сократить потребление пищи, данное исследование подчеркивает потенциальную пользу умеренности. Хорошая новость заключается в том, что даже скромные сокращения, например, отказ от лишнего перекуса, могут заметно изменить ситуацию к лучшему в долгосрочной перспективе.

Ранее Фокус писал о реальной пользе воды в сжигании калорий. Некоторые утверждают, что большое количество жидкости способно помочь сбросить лишний вес. Исследователи рассказали, так ли это на самом деле.

Также Фокус писал об ароматных альтернативах вредной пище, предложенных учеными. Исследователи недавно раскрыли секрет сохранения вкуса при сокращении вредных для здоровья ингредиентов.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.