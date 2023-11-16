Возвращение домой: редкий вид ящериц вернули в ареал обитания после масштабного пожара
Крохотных рептилий вновь заселили в поврежденные масштабным пожаром территории. Считается, что возгорание произошло из-за пренебрежительных действий людей.
В целях восстановления популяции песчаных ящериц в одном из заповедников была проведена реинтродукция этих рептилий после сильного пожара в Винфрит Хит в апреле 2020 года. В результате пожара, потребовавшего участия 45 пожарных, была уничтожена территория, равная двум футбольным полям. С тех пор Dorset Wildlife Trust (DWT) не наблюдал песчаных ящериц в этом районе, пишет BBC.
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Чтобы противостоять этой потере, DWT выпустил два десятка песчаных ящериц и планирует завезти еще 150 особей, выращенных в неволе. Перед этим фонд провел необходимые работы по управлению средой обитания, чтобы обеспечить ящерицам подходящие условия, сосредоточившись на создании голых мест обитания, необходимых для развития их яиц.
Стив Мастерс, эколог DWT, подчеркнул важность заповедников для сохранения редких видов и мест обитания в Великобритании. Он отметил тщательный мониторинг территории перед началом реинтродукции, подчеркнув значимость песчаной ящерицы в экосистемах вересковых пустошей.
Молодые ящерицы были выращены в специализированных центрах разведения в неволе, созданных для имитации их естественной среды обитания. Песчаные ящерицы, известные своим ярко выраженным коричневым рисунком и двумя полосами вдоль спины, обычно встречаются на охраняемых вересковых пустошах в Суррее, Дорсете, Гемпшире и на дюнах Мерсисайда. Они вырастают до 20 см в длину, весят около 15 г и питаются в основном насекомыми, пауками и кузнечиками. Предполагается, что пожар в Винфрит Хит начался от костра, что в очередной раз подчеркивает ответственность человека перед дикой природой и важность острожного обращения с ней.
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