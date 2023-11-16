Возвращение домой: редкий вид ящериц вернули в ареал обитания после масштабного пожара

Крохотных рептилий вновь заселили в поврежденные масштабным пожаром территории. Считается, что возгорание произошло из-за пренебрежительных действий людей.

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В целях восстановления популяции песчаных ящериц в одном из заповедников была проведена реинтродукция этих рептилий после сильного пожара в Винфрит Хит в апреле 2020 года. В результате пожара, потребовавшего участия 45 пожарных, была уничтожена территория, равная двум футбольным полям. С тех пор Dorset Wildlife Trust (DWT) не наблюдал песчаных ящериц в этом районе, пишет BBC.

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Чтобы противостоять этой потере, DWT выпустил два десятка песчаных ящериц и планирует завезти еще 150 особей, выращенных в неволе. Перед этим фонд провел необходимые работы по управлению средой обитания, чтобы обеспечить ящерицам подходящие условия, сосредоточившись на создании голых мест обитания, необходимых для развития их яиц.

Последствия пожара 2020 года в Винфрит Хит Фото: Dorset Wildlife Trust

Стив Мастерс, эколог DWT, подчеркнул важность заповедников для сохранения редких видов и мест обитания в Великобритании. Он отметил тщательный мониторинг территории перед началом реинтродукции, подчеркнув значимость песчаной ящерицы в экосистемах вересковых пустошей.

Молодые ящерицы были выращены в специализированных центрах разведения в неволе, созданных для имитации их естественной среды обитания. Песчаные ящерицы, известные своим ярко выраженным коричневым рисунком и двумя полосами вдоль спины, обычно встречаются на охраняемых вересковых пустошах в Суррее, Дорсете, Гемпшире и на дюнах Мерсисайда. Они вырастают до 20 см в длину, весят около 15 г и питаются в основном насекомыми, пауками и кузнечиками. Предполагается, что пожар в Винфрит Хит начался от костра, что в очередной раз подчеркивает ответственность человека перед дикой природой и важность острожного обращения с ней.

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