Падение китайской ракеты на Луну: вместе с ней на спутнике разбилось что-то еще

Исследователи считают, что на борту ракеты-носителя миссии "Чанъэ-5Т1" находился какой-то неизвестный объект.

Поверхность Луны уже давно усеяна обломками космических аппаратов или отработанных частей ракет, которые теперь покоятся среди лунного реголита. Недавнее столкновение части китайской ракеты также оставило своей след на поверхности нашего спутника и ученые говорят, что этот отпечаток достаточно странный, пишет Gizmodo.

4 марта 2022 года часть ракеты-носителя "Чанчжэн-3C" врезалась в поверхность Луны. До этого некоторые полагали, что ракета принадлежала компании SpaceX, и была выведена на высокую орбиту в 2015 году. Позже выяснилось, что это была все же часть китайской ракеты, выведенной на орбиту в 2014 году в рамках лунной миссии.

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Но на этом загадки не закончились. При столкновении с поверхностью Луны, вторая ступень ракеты оставила целых два кратера. Тогда ученые задались вопросом, что именно разбилось в тот день на Луне?

Группа исследователей из Университета Аризоны отследила траекторию полета объекта на протяжении 7 лет до злополучного дня. В своей статье, опубликованной в журнале The Planetary Science Journal, исследователи предоставили анализ траектории полета китайской ракеты, а также то, как она отражала свет. Исследователи подтвердили, что это действительно была ракета-носитель китайской миссии "Чанъэ-5Т1", но на момент падения на ее борту также присутствовала загадочна полезная нагрузка.

"Это первый раз, когда мы увидели двойной кратер. Мы знаем, что в случае с "Чанчжэн-3C" удар был направлен почти прямо вниз, и чтобы получить два кратера примерно одинакового размера, вам будут нужны две примерно равные массы, находящиеся по обоим концам ракеты", — говорит ведущий автор исследования из Университета Аризоны Таннер Кэмпбелл.

Команда исследователей следила за небом в поисках астероидов, но обнаружила объект, летящий через отрезок между Землей и Луной. Изначально, природа обнаруженного объекта была неизвестна, поэтому ему присвоили обозначение WE0913A.

Когда исследователи разобрались, что имеют дело с ракетой-носителем, мощный телескоп был использован для наблюдения за тем, как она отражает свет. Это помогло отслеживать движение объекта по орбите. И он вел себя достаточно странно.

"Мы ожидали, что летящая ракета будет слегка покачиваться, особенно если учесть, что корпус ракеты представляет собой большую пустую оболочку с тяжелым двигателем на одной стороне. Но объект постоянно кувыркался и был очень нестабилен", — говорит Кэмпбелл.

Увиденное заставило ученых предположить, что в передней части ракеты-носителя было установлено нечто еще, что послужило противовесом двум гигантским двигателям. Это также может объяснить два кратера, которые образовались после падения ракеты на поверхность Луны.

"Мы понятия не имеем, что это могло быть, возможно, какая-то дополнительная структура, или дополнительные инструменты, или что-то еще. Вероятно, мы никогда этого не узнаем", — подытожил ученый.

Китай редко разглашает детали своих миссий, поэтому неудивительно, что на ракете-носителей находился загадочный объект и то, что космическое агентство никак не прокомментировало случившееся.

Напомним, долго время в Китае отрицали, что это их ракета врежется в поверхность Луны. Тогда Министерство иностранных дел Китая заявляло, что летящий к Луне объект не имеет никакого отношения ко второй ступени ракеты "Чанчжэн-3C".