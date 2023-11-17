Римские храмы в военном лагере: археологи обнаружили культовые сооружения времен Цезаря Августа (фото)

Археологи в Гальтерне, небольшом городке вблизи германо-нидерландской границы, сделали необычайное открытие, которое проливает новый свет на римскую эпоху.

Во время раскопок на месте бывшего римского лагеря исследователи из Регионального объединения Вестфалия-Липпе (LWL) обнаружили остатки не одного, а двух небольших римских храмов и жертвенной ямы, пишет Arkeonews.

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Эти находки, датируемые временами Цезаря Августа, поразили экспертов. Особенно интересным открытие делает то, что подобные сооружения никогда ранее не находили на территории римских военных лагерей.

Фундаменты этих храмов в форме прямоугольных глиняных оснований — это все, что уцелело с течением времени. Здания, площадью почти 9,2 квадратного метра, вероятно, были построены из дерева и, похоже, имитировали культовые каменные святыни, которые часто можно увидеть в различных римских городах.

Доктор Беттина Треммель, эксперт по римским исследованиям в LWL, объяснила: "Эти два прямоугольных здания сделаны из глиняных каркасов, но в их основе лежали типичные большие подиумные храмы из камня, которые можно было найти в многочисленных римских городах во времена императора Августа".

Восхищает беспрецедентный характер этих находок. До этого открытия культовых сооружений такого типа никогда не находили на территории римских военных лагерей. Хотя остатки этих зданий исследовали почти столетие назад, их уникальное сочетание с контекстом римского лагеря оставалось почти незамеченным из-за отсутствия сравнений.

На участке раскопок фундаменты культовых сооружений все еще можно увидеть в виде слабой окраски грунта Фото: LWL/C. Hentzelt

Нынешние раскопки открыли важные детали о западном культовом сооружении. Экспертам удалось раскрыть почти весь план деревянного сооружения площадью 30 квадратных метров с пятиметровым входом спереди. Среди архитектурных особенностей — две деревянные колонны на передних углах здания.

Оба храма являются частью комплекса площадью 2 000 квадратных метров, который ранее считался сооружением для собраний солдат. Однако дальнейшее расследование показало, что его переоборудовали под военную мастерскую, о чем свидетельствуют различные инструменты, найденные там.

Пожалуй, самым удивительным аспектом этой находки является наличие наземной ямы для жертвенного сожжения, расположенной между двумя глиняными фундаментами. Хотя ее нарушили во время предыдущих раскопок, она содержит римские артефакты, подобные тем, что нашли на римском захоронении в Гальтерне. Важно отметить, что практика захоронений в пределах таких поселений была запрещена римским законодательством.

Исследователи добавляют, что в то время как основное внимание в регионе сосредотачивалось на римской логистике, военной инфраструктуре и технологиях, религиозным верованиям римлян уделялось мало внимания. Двигаясь дальше, команда имеет целью исследовать тайны, стоящие за этой беспрецедентной находкой в ближайшие месяцы.

Ранее Фокус писал о еще одном кладе, который нашли в Италии. Исследователи обнаружили более 3 тысяч римских монет и редкие драгоценные камни.

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