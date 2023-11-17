Шаг в светлое будущее. Успешно завершена еще одна сложнейшая трансплантация матки

Невероятно сложная операция, к которой команда врачей готовилась несколько лет, завершилась успешно и подарила женщине шанс стать матерью.

В медицинском центре Samsung Medical Center (SMC) успешно проведена первая в стране операция по пересадке матки. Подобные операции являются невероятно сложными и требуют особой подготовки персонала, что делает каждый успешный случай значимым шагом для медицины и научного мира, пишет KBS WORLD.

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В ходе этой знаменательной процедуры 35-летней женщине, которая не могла зачать ребенка из-за синдрома Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера — редкого врожденного заболевания, характеризующегося отсутствием или недоразвитием репродуктивных органов, была пересажена матка от донора, умершего от смерти мозга. Этим заболеванием страдает примерно одна из 5 тыс. женщин.

Трансплантация матки имеет огромное значение, поскольку она предлагает революционное решение проблемы бесплодия, обусловленного маточным фактором, — состояния, при котором женщина не может зачать ребенка из-за отсутствия или неправильного функционирования матки. Эта процедура дает новую надежду тем, кто страдает от UFI, особенно женщинам с врожденными аномалиями, такими как синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера, или тем, кто потерял матку в результате болезни или травмы.

Команда врачей, завершившая невероятно сложную операцию Фото: YONHAP News

Позволяя этим женщинам зачать и выносить беременность, трансплантация матки не только решает важнейшую проблему репродуктивного здоровья, но и оказывает значительное психологическое и эмоциональное воздействие, предоставляя им возможность пережить беременность и роды, что является очень ценным аспектом жизни для многих.

Трансплантация, выполненная в начале этого года, остается стабильной уже в течение десяти месяцев без каких-либо признаков отторжения. Многопрофильная команда SMC, которая готовилась к этой сложной операции с 2019 года, гордится результатами непростой работы.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось сделать процедуру пересадки органов более безопасной. Одно антитело может просто переписать правила трансплантации органов, сделав ее более безопасной, чем когда-либо.

Также Фокус писал о том, что ученые создали датчик, который будет следить за пересаженными органами. Для многих пациентов переживших пересадку органов, главным страхом, не дающим спать по ночам, является его отторжение организмом, но ученые создали устройство, которое уберет эту тревогу.