За пределами удовольствия: как изготавливают кофе без кофеина

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, и высокое содержание кофеина — одна из главных причин этого. Это природный стимулятор, который дает заряд бодрости, и мы просто не можем насытиться им.

Кофе ценят во всем мире за его насыщенный аромат и, конечно же, за кофеин, который придает нам бодрости. Тем не менее по разным причинам, многие люди стараются ограничить потребление кофеина. Появляется кофе без кофеина — идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться напитком без кофеинового коктейля. Но действительно ли он не содержит кофеина, пишет IFLScience.

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Как изготавливают кофе без кофеина?

Изготовление кофе без кофеина с сохранением его выразительного аромата и вкуса — очень сложная задача. Процесс удаления кофеина заключается в том, что кофеин растворяется в воде. Используют три основных метода: химические растворители, жидкий углекислый газ (CO₂) и вода со специальными фильтрами.

Дополнительные этапы, необходимые для всех этих методов обработки, являются причиной того, что кофе без кофеина часто стоит дороже.

Методы на основе растворителей

Большинство кофе без кофеина изготавливается с помощью растворителей. Прямой метод предусматривает пропаривание кофейных зерен, а затем многократное замачивание их в химическом растворителе (обычно метиленхлориде или этилацетате), который связывается с кофеином и извлекает его из кофейных зерен.

В непрямом методе также используется химический растворитель, но он не вступает в прямой контакт с кофейными зернами. Вместо этого зерна замачивают в горячей воде, затем воду отделяют от зерен и обрабатывают химическим растворителем.

Кофеин связывается с растворителем в воде и испаряется. Вода, не содержащая кофеина, возвращается к кофейным зернам, чтобы снова поглотить кофейные вкусы и ароматы.

Методы без использования растворителей

Растет популярность методов с использованием жидкого CO₂ или воды, что устраняет потребность в химических растворителях. В методе CO₂ кофеин связывается с CO₂ и удаляется под высоким давлением.

Водный метод, известный как швейцарский водный процесс, использует воду для извлечения кофеина из кофейных зерен, позволяя сохранить вкусовые качества.

Сначала зеленые кофейные зерна замачивают в горячей воде, создавая экстракт, богатый кофеином и ароматическими соединениями (зерна без вкуса затем отбрасывают). Этот экстракт зеленого кофе пропускают через фильтры с активированным углем, которые задерживают молекулы кофеина, пропуская в то же время вкусовые соединения.

Полученный так экстракт без кофеина можно использовать для замачивания новой партии зеленых кофейных зерен — поскольку ароматизаторы уже насытили экстракт, единственное, что будет растворено из зерен, — это кофеин.

Полностью ли исчезает кофеин

Переход на кофе без кофеина может быть не настолько свободным от кофеина, как вы думаете. Несмотря на все усилия, следы кофеина могут оставаться. Однако количество минимально — вам нужно выпить более десяти чашек кофе без кофеина, чтобы достичь уровня кофеина, который содержится в одной чашке обычного кофе.

Отличается ли вкус кофе без кофеина

Вкус кофе без кофеина может отличаться. В зависимости от способа очистки кофейных зерен от кофеина, некоторые ароматические элементы могут быть экстрагированы вместе с кофеином во время процесса. Кроме того, поскольку кофеин усиливает горечь кофе, его удаление может уменьшить ее в кофе без кофеина.

Кофе с кофеином против кофе без кофеина

Удивительно, но кофе без кофеина имеет такие же преимущества для здоровья, как и обычный кофе, например, более низкий риск развития диабета 2 типа, некоторых видов рака и меньший общий уровень смертности. Недавние исследования даже связывают кофе, как обычный, так и без кофеина, с улучшенным контролем веса с течением времени.

Ключевым моментом является умеренность. Исследования показывают, что около трех чашек кофе без кофеина в день приносят пользу для здоровья. Тем не менее окончательное укрепление здоровья зависит от сбалансированной диеты.

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