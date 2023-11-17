Утомленные солнцем. Смертность от жары на Земле вырастет на 370%: когда это произойдет

Исследователи обнаружили, что в ближайшие десятилетия климат на планете изменится настолько, что количество смертей из-за жары вырастет в разы.

Человечество уже столкнулось с невероятным климатическим кризисом, который обрушился на планету экстремальными температурами, смертоносными лесными пожарами и неведомым ранее усилением штормов. Однако ученые полагают, что это лишь "цветочки", а климатические "ягодки" нас ждут впереди, пишет Science Alert.

В ближайшие десятилетия из-за сильной жары, вероятно, погибнет почти в пять раз больше людей, заявила в среду международная группа экспертов. Исследователи предупредили, что без действия по борьбе с изменением климата "здоровье человечества окажется под серьезным риском".

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По данным крупной ежегодной оценки, проводимой ведущими исследователями и учреждениями, по данным The Lancet Countdown, смертельная жара стала лишь одним из факторов, которыми все еще растущее использование ископаемого топлива в мире угрожает здоровью человека.

Предыдущие исследования показали, что более частые засухи поставят миллионы людей под угрозу голодания, комары распространятся дальше, чем когда-либо дальше, что принесет с собой инфекционные заболевания. В то же время системам здравоохранения будет чрезвычайно сложно справиться с этим бременем, об этом предупреждают ученые.

Этот мрачный прогноз был сделан после года, который, как ожидают ученые, станет самым жарким за всю историю наблюдений: ранее ученые уже заявили, что октябрь 2023 стал самым жарким за всю историю наблюдений, а перед ним самыми жаркими признали сентябрь и июль.

Отметим, что в конце ноября также должны стартовать переговоры по климату COP28. Ожидается, что на конференции будут рассмотрено влияние глобального потепления на здоровье человечества. Ранее ученые уже обнаружили, что несмотря на все призывы к сокращению добычи и использования ископаемого топлива и обещания их выполнить, крупнейшие добытчики ископаемого топлива напротив лишь увеличивают объемы добычи.

Данные исследования Lancet Countdown, в прошлом году люди во всем мире в среднем около 86 дней подвергались воздействию опасных для жизни температур. При этом более половины из этих дней фактически были более чем в два раза более вероятными из-за изменений климата, которые обрушились на планету.

Статистика также свидетельствует о том, что число людей старше 65 лет, умерших от жары, выросло на 85% с 1991 по 2000 по 2013-2022 годы. Однако, по словам ученых, последствия, наблюдаемые нами сегодня, в действительности могут быть лишь ранним симптомом опасного будущего, которое ждет планету.

Новое исследование показывает, что согласно одному из возможных сценариев, уже к концы столетия мир потеплеет минимум на 2 °C. Модель также предсказывает, что уже к середине столетия ежегодная смертность, вызванная жарой, увеличится на невероятных 370%, то есть в 4,7 раза.

Ученые считают, что к 2050 году около 520 миллионов человек будут испытывать умеренную или острую нехватку продовольствия. В то же время инфекционные заболевания, переносимые комарами, вероятно, расширятся на новые районы.

В результате ученые сходятся во мнении, что сегодня мир, увы, движется в неправильном направлении. Однако в то же время исследователи также обнаружили некоторые "проблески надежды". Исследование показывает, что количество смертей в мире, связанных с загрязнением воздуха от ископаемого топлива с 2005 года снизилось на 16%.

Ранее Фокус писал о том, что экстремальные температуры убивают 5 миллионов человек в год.