Аномальное пекло. Количество смертей от сердечных заболеваний в жару вырастет в три раза

Ученые провели большой анализ собранных ранее данных и пришли к неутешительным выводам, которые даже по скромным меркам прогнозируют значительный рост смертности от аномальной жары, особенно у определенной категории людей.

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Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных экстремальной жарой, может удвоиться или даже утроиться к середине века в зависимости от траектории выбросов парниковых газов, заявляют ученые.

Самид Хатана, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, из Университета Пенсильвании, подчеркивает важность влияния изменения климата на здоровье населения планеты и его непропорциональное воздействие на некоторые группы населения, усугубляющее существующие диспропорции в здравоохранении.

Основой для исследования послужили исторические данные за период с 2008 по 2017 г., которые показали корреляцию между увеличением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и экстремально жаркими днями.

Основные результаты исследования, проведенного учеными, следующие:

В период с 2008 по 2019 г. в связи с экстремальной жарой ежегодно происходила 1 651 дополнительная смерть от сердечно-сосудистых заболеваний.

Если текущие предложения по сокращению выбросов парниковых газов будут полностью реализованы, то к середине столетия прогнозируется рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных жарой, на 162% по сравнению с базовым показателем 2008-2019 гг.

В отсутствие этих мер рост может составить до 233%.

Особенно уязвимы пожилые люди в возрасте 65 лет и старше.

Внешние факторы, такие как ограниченный доступ к кондиционированию воздуха, меньшее количество зеленых насаждений и городские тепловые скопления, были определены в качестве потенциальных факторов, способствующих возникновению этих различий.

Роберт Брук, доктор медицинских наук, эксперт по внешним факторам, подчеркнул важность раннего принятия мер по ограничению выбросов, чтобы уменьшить негативные последствия для сердечно-сосудистой системы.

Хотя полученные результаты и вызывают беспокойство, они могут быть недостоверными, поскольку в исследовании рассматривались только случаи смерти, а не другие сердечно-сосудистые заболевания, связанные с жарой.

Авторы заявляют, что необходимы дальнейшие исследования для изучения возможных инфраструктурных изменений, способных смягчить тепловой эффект. К ним можно отнести увеличение площади древесного покрова в районах, подверженных экстремальной жаре. Кроме того, необходимо учитывать вредное воздействие загрязнителей воздуха, в том числе на усугубление экстремально жарких дней.

Ранее Фокус писал о тепловой карте, показывающей страны, которые станут непригодными для жизни. Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5°C, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.

Также Фокус писал о трех неделях, ставших самыми жаркими в истории Земли. Исследователи считают, что глобальная волна жары, которая обрушилась на планету в июле 2023-го, стала самым жарких трехнедельным периодом за всю историю наблюдений.