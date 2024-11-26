Успокаивающий эффект: 5 продуктов, которые нужно есть во время стресса

Часто во время стресса люди тянутся к нездоровым закускам, таким как шоколад и выпечка. Но это не лучший выбор, так как в этот период вашему организму нужны важные питательные вещества для функционирования. Узнайте о том, какие антистрессовых продукты нужно всегда иметь под рукой.

Современная жизнь наполнена стрессом и переживаниями и когда мы находимся на грани, то часто тянемся за шоколадкой или фастфудом. На самом деле, желание есть очень правильное во время стресса, так как организму требуется больше энергии для эффективной работы. Если вы не восполните эту повышенную потребность в энергии, существует риск истощения и трудностей с концентрацией внимания. Однако шоколад, чипсы, выпечка и другие подобные продукты повышают уровень сахара в крови и через короткое время вы снова испытываете голод. Хорошая новость в том, что есть полезные продукты, которые помогают бороться со стрессом. Об этом пишет Fit For Fun.

Продукты, которые содержат много витамина В, минералов, белков и сложных углеводов, повышают работоспособность и делают нас устойчивыми к стрессам. Именно поэтому в дальнейшем, находясь в стрессе, вы должны отдавать предпочтение этим пяти антистрессовым продуктам.

Овсяные хлопья

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Овсянка содержат много витаминов В1 и В3, которые поддерживают энергетический обмен и нервную систему, позволяя ей нормально функционировать. Кроме того, аминокислота триптофан, содержащаяся в овсянке, вызывает образование серотонина, также известного как гормон счастья. Перед напряженным днем приготовьте овсяную кашу накануне вечером.

Орехи

У вас всегда с собой должны быть орехи, потому что они являются основной пищей для ума. Будь то арахис или грецкие орехи, макадамия или миндаль — все сорта содержат витамины группы В, а также калий и железо, которые поддерживают память. Кроме того, орехи содержат особенно большое количество магния, который держит стресс под контролем. Он подавляет передачу возбуждения к нервам, вызывающим стресс, и успокаивает нервную систему.

Бананы

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Часто ли вы перекусываете бананом, когда испытываете стресс? Тогда вы все делаете правильно. Этот фрукт не только утолит голод, но и принесет пользу вашим нервам. В этом помогают содержащиеся в них витамины группы В, магний и калий. Калий, например, важен для передачи мышечных и нервных стимулов, а также регулирует кровяное давление.

Черный шоколад

Шоколад помогает от стресса, но только черный, с высоким содержанием какао. Триптофан, содержащийся в какао, способствует образованию мессенджера серотонина, который улучшает наше настроение. Кроме того, темный шоколад содержит определенные антиоксиданты, способствующие снижению гормонов стресса. Но при выборе шоколада помните: чем больше какао и меньше сахара в нем содержится, тем лучше.

Лосось

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Жирные сорта рыбы, такие как лосось и тунец, богаты ценным белком и омега-3 жирными кислотами. Последние оказывают успокаивающее действие, снижая уровень гормона адреналина, выделяемого в организме во время стресса. Аналогичный эффект также приписывают витамину В2, содержащемуся в лососе. Возьмите за правило, что не реже одного раза в неделю в вашем меню должна быть жирная рыба. Овощи также могут быть источником полезных жиров, например, семена чиа или конопли и льняное масло.

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