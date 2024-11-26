Заспокійливий ефект: 5 продуктів, які потрібно їсти під час стресу

Часто під час стресу люди тягнуться до нездорових закусок, таких як шоколад, випічка та інші. Але це не найкращий вибір, оскільки в цей період вашому організму потрібні важливі поживні речовини для функціонування. Дізнайтеся про те, які антистресові продукти потрібно завжди мати під рукою.

Сучасне життя наповнене стресом і переживаннями, і коли ми перебуваємо на межі, то часто тягнемося за шоколадкою або фастфудом. Насправді, бажання їсти дуже правильне під час стресу, оскільки організму потрібно більше енергії для ефективної роботи. Якщо ви не заповните цю підвищену потребу в енергії, існує ризик виснаження і труднощів із концентрацією уваги. Однак шоколад, чіпси, випічка та інші подібні продукти підвищують рівень цукру в крові і через короткий час ви знову відчуваєте голод. Хороша новина в тому, що є корисні продукти, які допомагають боротися зі стресом. Про це пише Fit For Fun.

Продукти, які містять багато вітаміну В, мінералів, білків і складних вуглеводів, підвищують працездатність і роблять нас стійкими до стресів. Саме тому надалі, перебуваючи в стресі, ви маєте віддавати перевагу цим п'яти антистресовим продуктам.

Вівсяні пластівці

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Вівсянка містить багато вітамінів В1 і В3, які підтримують енергетичний обмін і нервову систему, дозволяючи їй нормально функціонувати. Крім того, амінокислота триптофан, що міститься у вівсянці, викликає утворення серотоніну, також відомого як гормон щастя. Перед напруженим днем приготуйте вівсяну кашу напередодні ввечері.

Горіхи

У вас завжди з собою мають бути горіхи, тому що вони є основною їжею для розуму. Чи то арахіс, чи то волоські горіхи, макадамія або мигдаль — усі сорти містять вітаміни групи В, а також калій і залізо, які підтримують пам'ять. Крім того, горіхи містять особливо велику кількість магнію, який тримає стрес під контролем. Він пригнічує передачу збудження до нервів, що викликають стрес, і заспокоює нервову систему.

Банани

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Чи часто ви перекушуєте бананом, коли відчуваєте стрес? Тоді ви все робите правильно. Цей фрукт не тільки вгамує голод, а й принесе користь вашим нервам. У цьому допомагають вітаміни групи В, магній і калій, що містяться в них. Калій, наприклад, важливий для передачі м'язових і нервових стимулів, а також регулює кров'яний тиск.

Чорний шоколад

Шоколад допомагає від стресу, але тільки чорний, з високим вмістом какао. Триптофан, що міститься в какао, сприяє утворенню месенджера серотоніну, який покращує наш настрій. Крім того, темний шоколад містить певні антиоксиданти, що сприяють зниженню гормонів стресу. Але під час вибору шоколаду пам'ятайте: що більше какао і менше цукру в ньому міститься, то краще.

Лосось

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Жирні сорти риби, такі як лосось і тунець, багаті цінним білком і омега-3 жирними кислотами. Останні чинять заспокійливу дію, знижуючи рівень гормону адреналіну, що виділяється в організмі під час стресу. Аналогічний ефект також приписують вітаміну В2, що міститься в лососі. Візьміть за правило, що не рідше одного разу на тиждень у вашому меню має бути жирна риба. Овочі також можуть бути джерелом корисних жирів, наприклад, насіння чіа чи конопель і лляна олія.

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