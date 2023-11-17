Распятие и другие признаки святости: зачем потенциальным святым вскрывали сердца

В Италии XIII века зародился странный способ доказательства святости человека: после смерти проводили вскрытие, ища внутренние изменения. Все началось со святой Клары Ассизской, аббатисы Сан-Дамиано.

В тихом итальянском городке, в стенах старинного аббатства Сан-Дамиано, есть многовековая фреска с изображением довольно необычной сцены: уставший Христос вжимает конец своего креста в грудь женщины. Эта женщина — святая Клара из Монтефалько, аббатиса конца тринадцатого века и основательница ордена кларисинок, пишет Big Think.

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На фреске изображено видение, которым она часто делилась с другими монахинями, видение настолько убедительное, что после ее смерти они решили исследовать ее сердце, чтобы найти крест, о котором она говорила. Это исследование положило начало традиции, как объясняет историк Саймон Дитчфилд, когда вскрытие тела проводилось для оценки святости человека. Камни, найденные в органах, обнаруженные посмертно, стали потенциальными индикаторами святости в раннемодерной Италии, как утверждают историки.

Вскрывая тело святой Клары, эксперты обнаружили не только крошечное распятие, но и различные орудия страстей — плащаницу, терновый венец, три гвоздя, копье, губку, кнут и столб — все это сформировано из плоти ее сердца. Кроме того, в ее желчном пузыре нашли три камня, расположенные в треугольной форме, символизирующие Пресвятую Троицу, по словам Исидоро Мосонио, генерального викария Болоньи в то время.

Однако эта история не лишена противоречий. Аутентичность находок ставилась под сомнение, а также распространялись слухи, что святыни подброшены. Несмотря на то, что монахинь в конце концов признали невиновными в любом обмане, святую Клару официально канонизировали лишь спустя много веков.

Святая Клара была не единственной святой женщиной, чьи внутренние тайны исследовали. Например, у святой Маргариты из Читта-ди-Кастелло обнаружили три камня в сердце, каждый из которых украшен сценами рождения Христа, Девы Марии, Иосифа и белого голубя.

Еще до обследования Клары существовало убеждение, что тело святого отличается от других, отмечаясь безошибочными признаками, такими как нетленность и запах святости. Различия также включали внешние и внутренние знаки, такие как стигматы и необычные структуры в сердце.

Интересно, что физическое и духовное переплеталось не только в святости, но и в грехе. Преступники, которые, как считалось, со злым характером, могли иметь физические аномалии, такие как мохнатое сердце или лишнее ребро. Существовала таинственная связь между божественным и демоническим, а признаки одержимости напоминали признаки святости.

Хотя в Средневековье возросло количество святых женщин, увеличивались стали подозрения относительно достоверности женщин, которые описывали свои сверхъестественные переживания, такие как транс или пророчества. Участились сообщения о женщинах, которых считали бесноватыми — одержимыми демонами, что размывало границу между искаженными историями об одержимости демонами и житиями блаженных святых.

В случае святой Клары, ее сестры пошли на все, чтобы доказать ее святость, разрезая ее сердце, чтобы обнаружить божественные символы внутри. Независимо от того, продиктованы ли эти поступки убеждением или неуверенностью, они отражают сложное взаимодействие между физической и духовной сферами в контексте средневековых верований.

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