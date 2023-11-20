Самый высокий вулкан в Европе и Азии "выплюнул" в небо 12 км пыли и пепла: NASA показало фото

Спутникам космического агентства удалось запечатлеть невероятных размеров столб дыма и пепла, выброшенный вулканом во время пробуждения.

Ключевской вулкан, также известный как Ключевская сопка является действующим стратовулканом. Расположенным на полуострове Камчатка (Россия). С середины июня Ключевской постоянно извергается, однако 1 ноября он "выплюнул" в небо невероятных размеров столб дыма и пепла — его запечатлели спутники NASA, пишет Space.

Известно, что Ключевской расположен на территории Камчатки, которая является частью Тихоокеанского огненного кольца — тектонического пояса длиной чуть более 40 000 километров, окружающий Тихий океан и содержащий около трех четвертей всех действующих вулканов в мире. Всего на территории Камчатки расположено около 300 вулканов, однако Ключевской является самым высоким во всей Европе и Азии.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Данные свидетельствуют, что его вершина возвышается на 4 750 метров над уровнем моря, что фактически делает его выше любого другого вулкана в Азии и Европе. Исследователи заметили, что с середины июня 2023 года этот вулкан извергается непрерывно, однако 1 ноября произошло нечто особенное: мощный вулканический взрыв выпустил в небо поток пепла и дыма, максимальная высота которого достигла 12 километров. Об этом свидетельствуют данные обсерватории NASA.

Отметим, что столь невероятных размеров столб дыма и пепла побудил исследователей повысить уровень авиационной тревоги до максимально возможного — красного, что привело к экстренной посадке самолетов в этом районе.

В то же время спутнику Landsat 8, находящемуся под совместным управлением NASA и Геологической службы США, удалось сделать удивительный снимок шлейфа извержения в искусственных цветах. На кадре видно красный шлейф лавы и серый дым, которые выделяются на фоне окружающего синего цвета.

Более широкое полноценное фото также было сделано спутником NASA Aqua. На фото видна длина шлейфа дыма, которая в тот момент составляла около 1 600 километров. В то же время данные глобальной программы вулканизма Смитсоновского института, шлейф в конечном итоге, вероятно, растянулся на 2 255 километров в длину.

Уменьшенная фотография шлейфа извержения в реальном цвете. Хотя его трудно отличить от облака, шлейф тянется прямо поперек этого изображения от Ключевской до Тихого океана Фото: NASA Earth Observatory

Исследователи также отмечают, что извержение Ключевского началось еще летом, однако сейчас вулкан выглядит так, будто извержение прекратилось полностью. Отметим, несмотря на невероятные размеры шлейфа дыма и пепла, выпущенного Ключевским, он все еще далек от максимально возможных шлейфов, которые ученым уже приходилось видеть. Например, в 2022 году вулкан Тонга выбросил шлейф пепла и дыма, который поднялся на невероятные 57 километров. К счастью, ученые полагают, что извержение Ключевского, вероятно, не окажет существенного влияния на озоновый слой нашей планеты.

Ранее Фокус писал о 500 годах извержений на Земле: пробуждение вулкана в Исландии станет началом многовекового цикла.