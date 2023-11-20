Реальный "Секс в большом городе": профессор психологии поделил всех одиночек на 4 группы

Ученый считает, что культовый сериал в действительности показывает четыре основных типа одиноких людей, к которому каждый из нас когда-либо относился или относится.

Сериал "Секс в большом городе", рассказывающий о жизни четырех совершенно разных подруг Кэрри, Саманте, Шарлотте и Миранде, стал культовым. И теперь ученый считает, что его не стоит использовать в качестве пособия по свиданиям, однако персонажи в действительности показывают четыре различные категории одиночек, причем каждый из нас относится к одной из них, пишет Daily Mail.

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По словам профессора психологии из Университета в Колорадо Питера МакГроу, знаковые сигналы из популярного сериала соответствуют одной из четырех категорий:

"Когда-нибудь";

"Может быть";

"Ни за что";

"Новый путь".

"Когда-нибудь"

По словам МакГроу, эта категория является самым распространенным типом одинокого человека. К этому типу относятся те, кто верит, что однажды, несмотря ни на что, найдет своего человека. Яркими представителями "Когда-нибудь" являются Шарлотта Йорк из "Секса в большом городе и Бриджит Джонс" из "Дневника Бриджит Джонс".

Ученый отмечает, что люди в этой категории часто стремятся к идеальным традиционным отношениям, основанным на ценностях общества, не тратя время на тех, но не подходит под их критерии. МакГроу также отмечает, что отношения этого типа людей, как правило, являются долгосрочными и моногамными: они закрыты для сексуальных и романтических начинаний, но не гарантируют секса или романтики.

Кроме того, такой тип отношений предполагает некое "слияние": партнеры живут вместе и разделяют ключевые аспекты своей жизни, в том числе друзей и финансы, в результате чего "я" становится "мы".

"Может быть"

К этой категории относятся люди, которые не ждут подходящего человека, однако они открыты для взаимоотношений и новых отношений и, вероятно, даже очень этого желают. По словам МакГроу, ярким примером этого типа является Кэрри и Миранда из "Секса в большом городе".

Ученый отмечает, что категории "Когда-нибудь" и "Может быть" чрезвычайно похожи, однако отличаются отношением: оба ни могут прожить одну и ту же жизнь и в конце концов остаться одиночками. Разница лишь в том, как они будут к этому относиться: "я попробовал, не получилось, но я люблю жизнь" или "я попробовал, не получилось, как ужасно".

МакГроу считает, что этот тип людей вполне может оказаться в преданных моногамных отношениях, однако с меньшей вероятностью станет откладывать для этого жизненные цели. Например, представители этого типа не станут откладывать долгожданную поездку только потому, что все еще ждут того самого человека.

Статистика показывает, что в последние годы люди все чаще откладывают создание семьи на более поздний срок. Например, в период с 1860 по 1940 года средний возраст вступления в брак женщин в Великобритании составлял от 23 до 24 лет. Сегодня средний возраст составляет почти около 30 лет.

"Ни за что"

По словам МакГроу это огромная группа людей, которые в данный момент не заинтересованы нив свиданиях, ни в отношениях. Фактически это означает, что эти люди одиноки сейчас, а возможно и навсегда.

По словам ученого-бихевиориста Беллы де Пауло, эту группу людей можно классифицировать как "одиноких в душе": простыми словами, они счастливы, потому что одиноки, а не вопреки этому. МакГроу отмечает, что сложно подобрать кино персонажа, характеризующего этот тип людей, но, вероятно, Джефф Бриджес из "Большого Лебовски" может подойти на эту роль.

Эта категория людей не заинтересована в свиданиях или отношениях, однако ведет активную общественную жизнь, интересуются своими хобби или сосредоточены на других вещах. Фактически эти люди проживают свою лучшую жизнь, не вступая романтические отношения.

В то же время профессор отмечает, что некоторые люди могут относиться к этой категории лишь в некоторые периоды своей жизни, но не в другие.

"Новый путь"

По словам МакГроу, это самостоятельная маленькая группа, однако сегодня она также кажется самой быстро растущей. Как правило, к этой категории относятся люди, которые хотят отношений, секса или романтики, однако нарушают правила "эскалатора отношений". В результате чего не могут добиться таких отношений, которых ищут.

По словам МакГроу ярким примером этой категории является Саманта в "Сексе в большом городе". По сути, представители этой группы не хотят детей, не хотят жить с партнером, не хотят бросать все ради другого человека, чтобы не разочаровать его. В результате их традиционные отношения не складываются, а в конечном итоге они думают, что что-то не так.

МакГроу говорит, что такие одинокие люди могут быть более счастливы в полиаморных или иным образом нетрадиционных отношениях, чем в долгосрочных моногамных отношениях. Сюда также могут относиться этически не моногамные открытые отношения, друзья с привилегиями или отношения между давними платоническими партнерами.

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