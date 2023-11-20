Необычные способности. Некоторые люди могут "выпускать" и "запирать под замок" свои мурашки по коже

Исследователи обнаружили, что некоторые из нас могут контролировать свои мурашки, выпуская или сдерживая их по собственному желанию.

Мурашки по коже являются эволюционным "подарком" от наших предков. В момент бегства или боя крошечные мышцы вокруг волосяного фолликула сокращаются, что заставляет наши волосы на теле подниматься вверх. В результате животное кажется более крупным и устрашающим, пишет IFLScience.

Однако у современных людей эта реакция чаще всего проявляется в виде нескольких торчащих волосков и мурашек, бегущих по коже. Ранее ученые считали, что это непроизвольная реакция, контролируемая нервами симпатической нервной системы, которые контролируют бессознательные реакции организма. Исходя из этого определения, едва ли можно представить, что эту реакцию можно контролировать по собственному желанию. И все же ученые полагают, что для некоторых людей это все же возможно.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Еще в 2018 году ученые из Северо-Восточного университета провели эксперимент. Они отобрали группу из 32 реципиентов, которые смогли продемонстрировать контроль над пилоэрекцией — научное название сокращения мелких мышц у основания волосяных фолликулов, вызывающее мурашки по коже.

Большинство участников группы заявили, что им чрезвычайно просто вызвать мурашки по коже по собственному желанию. Более того, реципиенты были искренни удивлены, что для большинства людей за гранью возможностей. Некоторые из них заявили, что им достаточно лишь подумать о мурашках для того, чтобы вздрогнуть и они появились. Другим требовалось подумать о них и сосредоточиться на затылке, чтобы вызвать реакцию.

В рамках исследования участникам предложили заполнить анкету об их личности, а также ответить на ряд других вопросов, связанных с мурашками по коже. Ученые обнаружили связь между способностью вызывать мурашки по коже и более высоким уровнем открытости. Отметим, что эта черта личности, как правило, свидетельствует о склонности человека быть более восприимчивым к новым идеям и новому опыту. Такие люди, как показывают исследования, более креативны, изобретательны и любопытны, а также являются ценителями красоты и искусства.

В то же время ученые так и не смогли понять, почему люди с высоким уровнем открытости способны "включать" и "выключать" свои мурашки по коже. Авторы отмечают, что потребуются дополнительные исследования с большей выборкой.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что расчесывание волос стимулирует выработку гормона счастья.