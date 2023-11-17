Ученые обнаружили, что расчесывание волос стимулирует выработку гормона счастья

Расчесывать волосы нужно не только для красоты, но и потому, что это стимулирует выработку гормона счастья.

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Есть те, кто целыми часами гладит волосы и перебирает их между пальцами, те, кто вздрагивает от испуга, если прикоснуться к их голове, те, у кого появляются мурашки по коже… Эти реакции обусловлены не только эмоциями, возникающими при контакте, но и реакцией мозга, которую волосяная луковица отправляет обратно в мозг при прикосновении к волосам. Недавнее исследование показало, что вокруг фолликулов у основания волос расположены нервы, регулирующие настроение, включая серотонин, гормон счастья, и гистамин, ответственный за воспалительную реакцию. Это могло бы, наконец, объяснить, почему, когда вы решаете что-то изменить в своей жизни, то всегда начинаете с прически. Об этом пишет VOGUE Italia.

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В исследовании, опубликованном в октябре 2023 года в научном журнале Science Advances, говорится о реакции волосяных фолликулов на механические раздражители. Это полезная тема для разработки устройств для трансплантации волос, а также для того, чтобы сделать ежедневные жесты невероятно полезными для благополучия и психического здоровья. "Когда вы расчесываете волосы, вы чувствуете это, потому что сенсорные нейроны стимулируются напрямую", — сказал доктор Хиггинс, один из исследователей, объясняя, как при каждой прямой стимуляции волос активируются сенсорные нейроны, которые сообщают в мозг, как идентифицировать определенный контакт, будь то удовольствие или раздражение.

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Этот механизм врожденный и является частью системы самосохранения человека, которую Уолтер Брэдфорд Кэннон охарактеризовал как реакцию "бей или беги", позволяющую защитить себя от угрозы и пережить любую опасность. То же самое происходит и с кожей головы: будь то ласка, рывок, движение щетки или расположение заостренной шпильки, сообщения и реакции на эти стимулы различаются в зависимости от клеток, которые каждый раз стимулируются тонкими кончиками волос. Согласно исследованию, эта информация также может влиять на настроение, регулируя серотонин, нейромедиатор со сложной функцией, которая сосуществует с регуляцией настроения, познания, вознаграждения, обучения, памяти и многочисленных физиологических процессов.

Для чего нужны волосяные фолликулы

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Волосяные фолликулы выполняют множество функций, таких как терморегуляция, выработка пота и защита кожи. Если подумать об усах кошек и млекопитающих, то они помогают животным удерживать равновесие, иметь пространственное мышление и чувство опасности. Хотя у людей вместо этих рецепторов развилось чувство осязания, которое обеспечивает физические (навигация и восприятие) и эмоциональные (удовольствие) реакции, волосяные фолликулы могут быть вовлечены в мозговую деятельность. Кроме того, почему восковая эпиляция так больно? Потому что на волосяной фолликул воздействует сильный и немедленный раздражитель, что приводит к боли.

По этой же причине мытье волос в парикмахерской или массаж шеи во время скраба головы дают нам прекрасное самочувствие. Даже вес волос на затылке, особенно если их много или они очень длинные, может передавать сообщение фолликулам и нервам, интерпретируемое как дискомфорт, поэтому помимо эстетического аспекта люди часто стригут волосы., стремясь изменить свой внешний вид и отреагировать на потребность в переменах, которые начинаются с тела.

Как причесаться, чтобы быть счастливым

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Больше никаких агрессивных процедур, средств посредственного качества и вредных привычек, таких как навязчивое использование выпрямителей и фенов. Чтобы расчесывать волосы и быть счастливыми, самым важным аспектом является использование инструментов, которые массируют и не поражают кожу головы, не тянут волосяные луковицы и, прежде всего, не подвергают волосяные фолликулы напряжению, потому что это вызовет дискомфорт, раздражение и недомогание, так как манипуляции с волосами, согласно исследованию, отражаются на эмоциональном состоянии.

Исследования волосяных фолликулов все еще развиваются, и доктор Хиггинс считает, что скоро появятся новые открытия: "Фолликулы никогда не перестанут меня удивлять", — говорит он. Благодаря этим открытиям могут появиться фундаментальные ответы на вопрос о связи мозга и волос, поскольку теперь такой ежедневный жест, как расчесывание волос, становится жестом благополучия и заботы о своем психическом здоровье.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.