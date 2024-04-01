Гормон счастья: 5 способов повысить уровень серотонина без лекарств

На наше настроение влияет не только погода и окружение, но и серотонин — один из важных гормонов счастья. Воспользуйтесь этими простыми способами. Чтобы естественным образом повысить уровень этого важного гормона в организме.

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Серотонин — это химическое вещество или гормон, который напрямую связан с настроением и играет решающую роль в поддержании нашего психического здоровья. Низкий уровень серотонина может не только повлиять на настроение, но и спровоцировать различные психическими расстройствами. Хотя некоторые люди обращаются к лекарствам, чтобы повысить уровень этого важного гормона, существуют различные естественные способы, которые эффективно могут справиться с этой задачей. Об этом пишет Health Shots .

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Серотонин — это нейромедиатор, который в основном находится в головном мозге и известен своей ролью в регулировании настроения, сна, аппетита и других физиологических функций. Его часто называют нейротрансмиттером "хорошего настроения" из-за его влияния на чувство благополучия и счастья, говорит врач Дипак Патаде.

В организме серотонин выполняет важнейшие функции в регулировании настроения, аппетита, пищеварения, сна, памяти и сексуального влечения. Он облегчает связь между нервными клетками и влияет на функционирование мышц, кровеносных сосудов и других органов. Низкий уровень серотонина связан с расстройствами настроения, такими как депрессия, тревога и бессонница, а также с такими состояниями, как синдром раздраженного кишечника (СРК) и мигрень.

Среди симптомов низкого уровня серотонина:

плохое настроение;

раздражительность;

тревога;

усталость;

плохой аппетит;

трудности со сном.

Помимо лекарств существует множество естественных способов увеличить выработку серотонина в организме.

Воздействие солнечного света

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Солнечный свет оказывает прямое влияние на настроение и уровень серотонина в организме. Именно поэтому уровень серотонина имеет тенденцию снижаться зимой и повышаться летом. "Воздействие солнечного света стимулирует выработку серотонина в мозге. Стремитесь ежедневно 15-30 минут находиться на солнечном свете, особенно по утрам", — советует эксперт. Долгое пребывание на свежем воздухе также повышает уровень серотонина в организме. В одном из исследований изучалось влияние лесной терапии на женщин среднего возраста. И результаты показали, что у женщин, которые проводили больше времени на природе, наблюдалось значительное повышение уровня серотонина в организме.

Регулярные физические упражнения

Физические упражнения повышают уровень серотонина, вызывая выброс триптофана в кровь. Увеличение производства триптофана означает уменьшение количества аминокислот. Это создает идеальную среду для того, чтобы больше триптофана достигло частей вашего мозга. Аэробные упражнения, такие как плавание, езда на велосипеде, быстрая ходьба и бег трусцой, могут повысить частоту сердечных сокращений, тем самым повышая уровень серотонина в организме. Стремитесь заниматься физическими упражнениями средней интенсивности не менее 30 минут большую часть дней недели.

Здоровое питание

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Получить серотонин непосредственно из пищи сложно, но вы можете получить триптофан — аминокислоту, которая из различных продуктов в мозге превращается в серотонин. Продукты, богатые триптофаном, предшественником серотонина, могут повысить уровень серотонина. Включите в свой рацион такие продукты, как индейка, курица, яйца, орехи, семена, тофу, лосось и молочные продукты. Постарайтесь потреблять пищу, богатую триптофаном, с 25–30 граммами углеводов.

Управление стрессом

Согласно исследованиям, хронический стресс может привести к снижению уровня серотонина. "Такие практики, как медитация осознанности, упражнения по глубокому дыханию, йога и времяпрепровождение на природе, могут смягчить стресс и повысить выработку серотонина", — говорит эксперт.

Качественный сон

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Достаточный сон необходим для поддержания оптимального уровня серотонина. Стремитесь к 7–9 часам качественного сна каждую ночь, установив регулярный график сна, наладив гигиену сна, а также оптимизировав среду, в которой вы отдыхаете.

Напомним, 5 продуктов, которые повысят уровень серотонина за 30 минут.

Ранее Фокус писал о том, что бананы содержат триптофан — аминокислоту, которая превращается в серотонин, нейромедиатор хорошего самочувствия, заставляющий вас чувствовать себя счастливыми.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.