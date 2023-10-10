Настроение на нуле: 5 продуктов, которые повысят уровень серотонина за 30 минут

Если вы хотите немного поднять свое настроение, улучшить пищеварение и хорошо спать, добавьте в свой рацион продукты, которые повышают уровень серотонина.

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Вы замечали, что определенная еда вызывает у вас спокойствие и чувство умиротворения? Такой эффект оказывают продукты, повышающие серотонин. Да, привычные продукты способны повысить уровень гормона серотонина, отвечающего за хорошее самочувствие мозга. Об этом пишет First for Women.

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"Серотонин считается нейротрансмиттером, что по сути означает, что он участвует в импульсах, которые проходят по блуждающему нерву, обычно от пищеварительного тракта к мозгу", — говорит Уинн Браун, доктор медицинских наук, врач интегративной медицины в Atrium Health Wake Forest Baptist в Уинстоне.

Серотонин, широко известный как химическое вещество мозга, обеспечивающее хорошее самочувствие и поддерживающий хорошее настроение, тесно связан со здоровьем кишечника. Фактически, 95% серотонина вырабатывается в кишечнике. "Мы говорили о серотонине в мозге, но почти весь серотонин вырабатывается в кишечнике", — объясняет Дон Джексон Блатнер, RDN, CSSD. "Здесь проводятся все новые исследования оси кишечник-мозг — они все время взаимодействуют друг с другом".

Серотонин в основном производится из триптофана. Это незаменимая аминокислота, которая не вырабатывается в организме и поступает с пищей. Вот почему так важно "кормить" кишечник продуктами, повышающими уровень серотонина.

Яйца

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Начните утро со вкусной нотки с омлета, яичницы или фриттаты. Исследование, опубликованное в Британском журнале питания, показало, что белок яиц может значительно повысить уровень триптофана, который помогает вырабатывать серотонин. И в качестве приятного бонуса яйца также являются хорошим источником жирных кислот омега-3, которые облегчают перемещение серотонина через клетки организма.

Индейка

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Индейка способна вызывать сонливость из-за триптофана, так как эта аминокислота заставляет ваш организм вырабатывать серотонин, который и провоцирует расслабление. Но индейка — не единственная птица, которая содержит триптофан. "Индейка — самая известная, но подойдет любая птица", — говорит Блатнер. Чтобы получить максимальную отдачу от затраченных средств и улучшить свое настроение, выберите индейку и курицу. Они обеспечивают наибольшее количество триптофана среди всех видов домашней птицы.

Эдамаме

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Не едите мясо? Не проблема! Соевые продукты, такие как тофу, жареные эдамаме (японские соевые бобы) и соевое молоко, также содержат много триптофана, повышающего уровень серотонина. "Вы заметите, что это, как правило, продукты с высоким содержанием белка", — говорит Джексон Блатнер. "Что в этом хорошего, так это то, что в зависимости от вашего стиля питания, будь вы вегетарианцем или веганом, или просто всеядным, или флекситарианцем, в этой категории найдется что-то для вас. Это не просто продукты животного происхождения".

Орехи и семена

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Согласно исследованиям Food Chemistry, перекус орехами и семенами — отличный способ повысить уровень серотонина. Доктор Браун объясняет, что арахис, грецкие орехи, тыквенные семечки и другие орехи и семена являются прекрасными источниками триптофана. Она говорит, что бразильские орехи также обладают особенно мощным действием, повышающим настроение.

"Бразильские орехи являются хорошим источником метионина и селена", — говорит доктор Браун. "Еще одной незаменимой аминокислотой, которая способствует выработке серотонина, является метионин, который входит в состав витамина B12. А селен, который, как было обнаружено, улучшает настроение, также связывается с метионином". Съедая всего два бразильских ореха, вы обеспечите себя суточной нормой селена.

Попкорн

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Продукты, такие как картофельное пюре и теплая тарелка овсянки, способны заставить нас чувствовать себя хорошо, даже когда мы подавлены. Это заслуга сложных углеводов в продуктах, повышающих настроение, таких как картофель, овес, попкорн, крупы, коричневый рис и киноа, которые помогают серотонину перемещаться из кишечника в мозг.

"Они помогают серотонину проникнуть через гематоэнцефалический барьер и попасть в мозг", — объясняет Джексон Блатнер. "Фасоль, чечевица, фрукты и крахмалистые овощи также являются хорошими источниками сложных углеводов. Сбалансирование продуктов, богатых триптофаном, со сложными углеводами — это настоящий двойной удар по повышению уровня серотонина".

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