Настрій на нулі: 5 продуктів, які підвищать рівень серотоніну за 30 хвилин

Якщо ви хочете трохи підняти свій настрій, поліпшити травлення й добре спати, додайте до свого раціону продукти, які підвищують рівень серотоніну.

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Ви помічали, що певна їжа викликає у вас спокій та відчуття умиротворення? Такий ефект мають продукти, що підвищують серотонін. Так, звичні продукти здатні підвищити рівень гормону серотоніну, що відповідає за гарне самопочуття мозку. Про це пише First for Women.

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"Серотонін вважається нейротрансмітером, що, по суті, означає, що він бере участь в імпульсах, які проходять по блукаючому нерву, зазвичай від травного тракту до мозку", — каже Вінн Браун, доктор медичних наук, лікар інтегративної медицини в Atrium Health Wake Forest Baptist в Вінстоні.

Серотонін, широко відомий як хімічна речовина мозку, що забезпечує гарне самопочуття і підтримує гарний настрій, тісно пов'язаний зі здоров'ям кишечника. Фактично, 95% серотоніну виробляється в кишечнику. "Ми говорили про серотонін у мозку, але майже весь серотонін виробляється в кишечнику", — пояснює Дон Джексон Блатнер, RDN,CSSD. "Тут проводяться все нові дослідження осі кишківник-мозок — вони весь час взаємодіють один з одним".

Серотонін в основному виробляється з триптофану. Це незамінна амінокислота, яка не виробляється в організмі і надходить з їжею. Ось чому так важливо "годувати" кишечник продуктами, що підвищують рівень серотоніну.

Яйця

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Почніть ранок зі смачної нотки з омлету, яєчні або фріттати. Дослідження, опубліковане в Британському журналі харчування, показало, що білок яєць може значно підвищити рівень триптофану, який допомагає виробляти серотонін. І як приємний бонус, яйця також є гарним джерелом жирних кислот омега-3, які полегшують переміщення серотоніну через клітини організму.

Індичка

Фото: Freepik

Індичка здатна викликати сонливість через триптофан, оскільки ця амінокислота змушує ваш організм виробляти серотонін, який і провокує розслаблення. Але індичка — не єдина птиця, яка містить триптофан. "Індичка — найвідоміша, але підійде будь-яка птиця", — каже Блатнер. Щоб отримати максимальну віддачу від витрачених коштів і поліпшити свій настрій, виберіть індичку та курку. Вони забезпечують найбільшу кількість триптофану серед усіх видів домашньої птиці.

Едамаме

Фото: Freepik

Не їсте м'ясо? Не проблема! Соєві продукти, такі як тофу, смажені едамаме (японські соєві боби) і соєве молоко, також містять багато триптофану, що підвищує рівень серотоніну. "Ви помітите, що це, як правило, продукти з високим вмістом білка", — каже Джексон Блатнер. "Що в цьому хорошого, так це те, що залежно від вашого стилю харчування, будь ви вегетаріанцем або веганом, або просто всеїдним, або флекситаріанцем, у цій категорії знайдеться щось для вас. Це не просто продукти тваринного походження".

Горіхи та насіння

Фото: Freepik

Згідно з дослідженнями Food Chemistry, перекус горіхами і насінням — чудовий спосіб підвищити рівень серотоніну. Доктор Браун пояснює, що арахіс, волоські горіхи, гарбузове насіння та інші горіхи й насіння є прекрасними джерелами триптофану. Вона каже, що бразильські горіхи також мають особливо потужну дію, що підвищує настрій.

"Бразильські горіхи є гарним джерелом метіоніну і селену", — каже доктор Браун. "Ще однією незамінною амінокислотою, яка сприяє виробленню серотоніну, є метіонін, який входить до складу вітаміну B12. А селен, який, як було виявлено, покращує настрій, також зв'язується з метіоніном". З'їдаючи всього два бразильські горіхи, ви забезпечите себе добовою нормою селену.

Попкорн

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Продукти, такі як картопляне пюре і тепла тарілка вівсянки, здатні змусити нас почуватися добре, навіть коли ми пригнічені. Це заслуга складних вуглеводів у продуктах, що підвищують настрій, як-от картопля, овес, попкорн, крупи, коричневий рис і кіноа, які допомагають серотоніну переміщатися з кишківника в мозок.

"Вони допомагають серотоніну проникнути через гематоенцефалічний бар'єр і потрапити в мозок", — пояснює Джексон Блатнер. "Квасоля, сочевиця, фрукти і крохмалисті овочі також є хорошими джерелами складних вуглеводів. Збалансування продуктів, багатих на триптофан, зі складними вуглеводами — це справжній подвійний удар по підвищенню рівня серотоніну".

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