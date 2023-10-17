Волосы будут чистыми: 6 простых способов помыть голову без шампуня

Ежедневное мытье волос – не самый лучший вариант, особенно в холодное время года. Но есть способы поддерживать волосы чистыми ежедневно, даже без использования шампуня.

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Для многих людей ежедневное мытье головы означает чистоту и хорошее здоровье волос. Но врачи и эксперты по волосам не рекомендуют мыть голову ежедневно, так как вряд ли вам понравится копна сухих волос на голове. Однако, если вы увлекаетесь фитнесом, много потеете или у вас жирные волосы, может возникнуть соблазн мыть голову каждый день. Хорошей новостью является то, что вам не обязательно постоянно пользоваться шампунем, чтобы сохранить чистоту волос. Об этом пишет Health Shots.

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Кожа головы вырабатывает кожное сало — натуральное масло, которое питает и поддерживает ваши волосы и их здоровье, — говорит доктор Навнит Харор, дерматолог, косметолог и хирург по пересадке волос. Слишком частое мытье может привести к удалению эфирного масла, в результате чего волосы станут сухими и склонными к ломкости. Кроме того, частое мытье волос может привести к перепроизводству кожного сала, поскольку кожа головы пытается это компенсировать. Это приводит к жирности волос и бесконечному мытью волос.

Сухой шампунь – идеальное решение, если вам нужно быстро освежить волосы. Эксперт говорит, что он впитывает излишки масла, освежает кожу головы и придает волосам объем, но есть и другие способы сохранить волосы чистыми без шампуня.

Спите на шелковой наволочке

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Когда дело доходит до летней одежды, нам советуют выбирать хлопок. Но если говорить о наволочках, то выбирайте шелк. Это поможет уменьшить трение между вашими локонами и подушкой, а также сведет к минимуму впитывание кожного сала и поможет вашим волосам дольше оставаться чистыми.

Регулярно чистите зубы

Да, регулярная чистка зубов не поможет росту волос, но будет способствовать распределению натуральных масел по коже головы. Это предотвращает скопление масла у корней. И это не миф о волосах!

Скорректируйте свой рацион

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Сбалансированное питание, богатое витаминами и питательными веществами, полезно для здоровья в целом и для здоровья волос в частности. Витамины А, Е и биотин (витамин В7) доступны в таких продуктах, как яйца, морковь, батат и орехи. Они стимулируют рост, улучшают кровообращение и способствуют чистоте волос. Кроме того, питательные вещества, такие как железо и цинк, жизненно важны для поддержания и восстановления волос. Включите в свой рацион такие продукты, как нежирное мясо, бобы, шпинат и тыкву, поскольку они являются богатыми источниками этих питательных элементов.

Собирайте волосы

Распущенные волосы – это обычная женская прическа. Но если вы заплетете волосы в свободный пучок или косу, это предотвратит попадание на них масел и грязи с лица и шеи.

Просто промойте водой

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В дни, когда вы не моете волосы шампунем, просто промойте волосы водой. Это поможет избавиться от поверхностной пыли и освежиться, говорит эксперт.

Используйте домашние средства

Вы можете использовать кухонные ингредиенты или домашние средства, такие как яблочный уксус и пищевая сода. Они могут очистить ваши волосы, сохраняя при этом большую часть естественной влаги.

Хотя воздерживаться от мытья головы в течение недели не так уж и вредно, это может создать немало проблем. Выработка кожного сала может временно увеличиться, поскольку она приспосабливается к новому распорядку. Из-за этого ваши волосы могут выглядеть более жирными, чем обычно, но это естественная реакция на уменьшение частоты мытья.

Помните: стремление к красивым волосам зависит не только от ежедневного мытья. Вам необходимо понять естественный баланс ваших волос и использовать альтернативные методы очистки, чтобы получить более здоровые локоны.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.