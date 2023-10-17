Волосся буде чистим: 6 простих способів помити голову без шампуню

Щоденне миття волосся — не найкращий варіант, особливо в холодну пору року. Але є способи підтримувати волосся чистим щодня, навіть без використання шампуню.

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Для багатьох людей щоденне миття голови означає чистоту і здоров'я волосся. Але лікарі та експерти з волосся не рекомендують мити голову щодня, бо навряд чи вам сподобається копиця сухого волосся на голові. Однак, якщо ви захоплюєтеся фітнесом, багато потієте або у вас жирне волосся, може виникнути спокуса мити голову щодня. Гарною новиною є те, що вам не обов'язково постійно користуватися шампунем, щоб зберегти чистоту волосся. Про це пише Health Shots.

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Шкіра голови виробляє шкірне сало — натуральну олію, яка живить та підтримує ваше волосся та його здоров'я, — каже доктор Навніт Харор, дерматолог, косметолог і хірург з пересадки волосся. Занадто часте миття може призвести до видалення ефірної олії, внаслідок чого волосся стане сухим і схильним до ламкості. Крім того, часте миття волосся може призвести до перевиробництва шкірного сала, оскільки шкіра голови намагається це компенсувати. Це призводить до жирності волосся і нескінченного миття волосся.

Сухий шампунь — ідеальне рішення, якщо вам потрібно швидко освіжити волосся. Експертка каже, що він вбирає надлишки олії, освіжає шкіру голови і надає волоссю об'єму, але є й інші способи зберегти волосся чистим без шампуню.

Спіть на шовковій наволочці

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Коли справа доходить до літнього одягу, нам радять обирати бавовну. Але якщо говорити про наволочки, то краще обирати шовк. Це допоможе зменшити тертя між вашими локонами і подушкою, а також зведе до мінімуму вбирання шкірного сала й допоможе вашому волоссю довше залишатися чистим.

Регулярно чистіть зуби

Так, регулярне чищення зубів не допоможе росту волосся, але сприятиме розподілу натуральних олій по шкірі голови. Це запобігає скупченню олії біля коріння. І це не міф про волосся!

Скоригуйте свій раціон

Фото: Freepik

Збалансоване харчування, багате на вітаміни та поживні речовини, корисне для здоров'я загалом і для здоров'я волосся зокрема. Вітаміни А, Е і біотин (вітамін В7) доступні в таких продуктах, як яйця, морква, батат і горіхи. Вони стимулюють ріст, покращують кровообіг і сприяють чистоті волосся. Крім того, поживні речовини, такі як залізо і цинк, життєво важливі для підтримки і відновлення волосся. Включіть у свій раціон такі продукти, як нежирне м'ясо, боби, шпинат і гарбуз, оскільки вони є багатими джерелами цих поживних елементів.

Збирайте волосся

Розпущене волосся — це звичайна жіноча зачіска. Але якщо ви заплетете волосся у вільний пучок або косу, це запобігатиме потраплянню на нього олій та бруду з обличчя та шиї.

Просто промийте водою

Фото: Freepik

У дні, коли ви не миєте волосся шампунем, просто промийте волосся водою. Це допоможе позбутися поверхневого пилу й освіжитися, каже експерт.

Використовуйте домашні засоби

Ви можете використовувати кухонні інгредієнти або домашні засоби, такі як яблучний оцет і харчова сода. Вони можуть очистити ваше волосся, зберігаючи при цьому більшу частину природної вологи.

Хоча утримуватися від миття голови протягом тижня не так уже й шкідливо, це може створити чимало проблем. Вироблення шкірного сала може тимчасово збільшитися, оскільки воно пристосовується до нового розпорядку. Через це ваше волосся може виглядати більш жирним, ніж зазвичай, але це природна реакція на зменшення частоти миття.

Пам'ятайте: прагнення до красивого волосся залежить не тільки від щоденного миття. Вам необхідно зрозуміти природний баланс вашого волосся і використовувати альтернативні методи очищення, щоб отримати більш здорові локони.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.