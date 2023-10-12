"Перестало рости влітку": трихолог розповіла, чому випадає волосся, та як це зупинити

Складно знайти людину, яка б хоч раз в житті не стикалась з проблемою випадіння волосся. Проте восени це трапляється у кожного другого. Ексклюзивно для Фокуса трихолог Ольга Пятун розповідає чому восени випадає волосся, та що робити, щоб не розгубити свою густу шевелюру.

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Волосся стало тьмяним, електризується та нещадно випадає… І чомусь все це трапляється з настанням осені. Ви будете здивовані, але сезонне випадіння волосся – це результат вашого способу життя та піклування про своє здоров'я. І чарівної пігулки чи маски для волосся, яка припинить випадіння, не існує. Трихолог-реабілітолог, тритментолог, член асоціації трихологів Україні Ольга Пятун розповіла Фокусу про справжні причини випадіння волосся та про те, як його уникнути.

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"З настанням осені до мене все частіше починають звертатись саме з проблемою сезонного випадіння волосся. Сезонного, бо воно починається щоосені. Часто таке випадіння зупиняється і якісний ріст поновлюється без сторонньої допомоги, але бувають випадки, коли волосся стає рідким, і ріст не відновлюється. В такому випадку необхідно розібратись з причинами випадіння, щоб допомагати волоссю відновити свій ріст", — каже Ольга Пятун.

Чому випадає волосся?

Фото: Getty Images

Ріст волосся протікає циклічно. Цикл активного росту триває декілька років (фаза анагену), потім настає період відпочинку на кілька місяців (фаза телогену). В цей час старі волосинки випадають, даючи місце новому волоссю.

"Кількість волосся залежить від спадковості, способу життя, гормонального фону і навіть кольору. Доросла людина має в середньому 100 тисяч волосин. Найбільша кількість волосся у блондинів — до 150 тисяч", — зазначає трихологиня.

Норма співвідношення волосся, що знаходиться в стадії активного росту до волосся в стадії випадіння становить 12:1.

Причини випадіння волосся

Фото: Freepik

Чому ж ми стикаємось так часто з проблемою випадіння саме восени? Волосся, яке випадає на початку осені перестало рости (перейшло в стадію випадіння) ще 2 -3 місяці тому, тобто ще влітку. Експертка зазначає, що на ріст волосся впливає багато факторів, серед яких:

Накопичення токсинів в міжклітинному просторі внаслідок життєдіяльності клітин.

Збої в роботі організму, шкідлива їжа, прийом лікарських засобів, куріння, алкоголь

Зашлакованість мікросудин, застої лімфи.

Стрес

Гормональний дисбаланс

Брак сну і фізичної активності

Шлунково-кишкові розлади

Хвороба печінки, порушення функції нирок

УФ-промені

Оксидативне навантаження

"Влітку на шкіру і волосся впливає активне сонячне випромінювання і, як наслідок, ми стикаємось з оксидативним стресом — це дисбаланс між вільними радикалами та антиоксидантами в організмі. Вільні радикали — кисневі молекули з непарною кількістю електронів. Вони можуть викликати в організмі довгий ланцюг хімічних процесів, які легко вступають в реакцію з іншими молекулами. Ці реакції називаються окислюванням. Вільні радикали запускають каскадну реакцію перекисного окислення ліпідів, руйнують білки та нуклеїнових кислоти, що призводить до руйнування клітинних структур. Ці процеси лежать в основі багатьох запальних, нейродегенеративних, злоякісних та вікових змін тканин, у тому числі й шкіри та фолікула волосся. Саме в наслідок такого навантаження багато фолікулів припиняють активний ріст і переходять в стадію випадіння", — наголошує Ольга Пятун.

Щоб не стикнутись з сезонним випадінням восени, про захист волосся і шкіри необхідно попіклуватись ще влітку: носити головні убори, збалансовано харчуватись, робити салонні детокс-програми для шкіри голови та професійні реконструкції для волосся.

"Правильно підібрані салонні реконструкції допоможуть зберегти якість волосся, а детокс-програми – зменшити оксидативне навантаження на фолікули", — каже трихологиня

Якщо волосся випадає

Фото: Freepik

Якщо ви все ж таки стикнулись з сезонним випадінням волосся, необхідно допомогти організму відновити ріст. Для цього треба перевірити, чи не має дефіциту мікро і макро елементів. Ідеально — зробити лабораторні аналізи та за результатами компенсувати дефіцити, але як мінімум потрібно збалансувати своє харчування. В раціоні мають бути сезонні фрукти та овочі, бобові, червоне м'ясо та жирні сорти риби.

"Необхідно нормалізувати сон, пити достатньо води, уникати стресу, займатись спортом. Тобто, щоб забезпечити гарний ріст волосся, нам необхідно правильно харчуватись і вести здоровий спосіб життя, бути здоровими", — зазначає експертка.

Якщо випадіння триває декілька місяців, ваш звичний проділ став ширшим, то варто звернутися за консультацією до трихолога чи трихолога-реабілітолога.

Фото: Freepik

"На консультації за допомогою трихоскопу ми зможемо оцінити інтенсивність росту волосся, наявність порожніх фолікулів, стан шкіри, активність сальних та потових залоз і за потребою простимулювати ріст волосся", — каже. Ольга Пятун.

Як бачите, на волосся впливає не тільки косметичні засоби та пора року, а й спосіб життя, харчування та фізична активність. Дбайте про своє здоров’я, вчасно закривайте дефіцити, слідкуйте за харчуванням і тоді є велика ймовірність ніколи не дізнатися, що таке випадіння волосся.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.