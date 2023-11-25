Фундамент будущего. Ученые выяснили, что потребление орехов повышает фертильность мужчин

Новое исследование показало, что ежедневное употребление определенного количества орехов способствует укреплению репродуктивной способности у мужчин.

В недавнем систематическом обзоре ученые проанализировали влияние потребления орехов на мужскую фертильность. В ходе исследования был проведен метаанализ данных из четырех научных баз данных, в конечном счете сфокусированный на четырех исследованиях с участием 875 человек, пишет Medical News.

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Результаты исследования показали, что ежедневное употребление не менее 60 г орехов значительно повышает фертильность мужчин за счет улучшения жизнеспособности, подвижности и морфологии сперматозоидов. Однако влияние орехов на женскую фертильность остается менее изученным.

Фоном для данного исследования послужила растущая глобальная озабоченность проблемой бесплодия, которым страдают 8-12% взрослого населения репродуктивного возраста, причем в слаборазвитых и развивающихся странах этот показатель выше. Хотя вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) позволяют решить проблему, они являются дорогостоящими и не всем доступны, что подчеркивает необходимость использования естественных методов повышения фертильности.

Важнейшую роль в повышении фертильности играет питание, причем средиземноморская диета положительно влияет на фертильность как у мужчин, так и у женщин. На основе этого даже была разработана диета Pro-Fertility, богатая витаминами B12, D и фолиевой кислотой, которая направлена на повышение фертильности женщин и укрепление здоровья плода. При этом особое внимание уделяется низкому воздействию пестицидов.

Орехи становятся потенциальным природным решением для повышения фертильности, особенно для тех, кто питается неполноценно, заявляют ученые. По их словам, они богаты белками, клетчаткой, минералами, витаминами и биологически активными соединениями, имеют благоприятное соотношение Омега-3:Омега-6 и низкое содержание насыщенных жиров.

Исследование, проведенное в соответствии с рекомендациями PRISMA, включало тщательный отбор из более чем 11 тыс. публикаций и в итоге остановилось на четырех публикациях с участием 646 мужчин и 229 женщин. Результаты двух высококачественных рандомизированных контрольных исследований (РКИ), включенных в мета-анализ, показали, что ежедневное потребление 60-75 г орехов значительно улучшает качество спермы у мужчин, придерживающихся западного стиля питания. Однако влияние потребления орехов на женскую фертильность было ограничено, и в этой области необходимы дальнейшие исследования, подытожили ученые.

Ранее Фокус писал о том, что физическая нагрузка положительно влияет на фертильность мужчин. Исследование, проведенное учеными Гарвардской медицинской школы, показало, что у мужчин, которые регулярно поднимают тяжелые предметы на работе, количество сперматозоидов выше.

Также Фокус писал о потенциальном прорыве в лечении бесплодия. Ученым удалось создать мышей с двумя отцами, используя только мужские клетки.

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