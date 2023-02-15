Таблетки для мужчин. Ученые тестируют противозачаточные, которым требуется 30 минут для начала действия

Ученые продемонстрировали многообещающий новый метод контрацепции в виде таблеток, которую можно принять непосредственно перед сексом, что значительно снижает фертильность на 24 часа.

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На протяжении десятилетий женщины брали на себя большую часть ответственности за противозачаточные средства благодаря "таблеткам", но мужской эквивалент по-прежнему ускользает от науки. Прошлые попытки синтезировать такое средство оказывались неэффективными. Получаемые ранее вещества имели слишком много побочных эффектов, требовали много времени, чтобы подействовать или вывестись из организма, или вообще сочетали в себе все недостатки из вышеперечисленных, пишет New Atlas.

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Новый препарат, разработанный учеными Weill Cornell Medicine, похоже, решает все эти проблемы. Он работает, нацеливаясь на белок, называемый растворимой аденилатциклазой (sAC), который жизненно важен для функции сперматозоидов. Этот препарат подавляет активность белка sAC. Предыдущие исследования показали, что мыши и мужчины, у которых от природы отсутствовал ген sAC, были бесплодны, но в остальном здоровы, поэтому команда решила выяснить, работает ли его блокировка как противозачаточное средство.

В ходе испытаний ученые давали самцам мышей одну дозу ингибитора sAC под названием TDI-11861 и отпускали их вместе с дамами. Произошло неизбежное, но даже после 52 попыток спаривания ни одна самка мыши не забеременела. При этом контрольная группа, которая содержала не тронутых самцов, оплодотворила около трети самок.

Важно отметить, что, по словам исследователей, препарат действовал быстро, ингибируя сперматозоиды мышей в течение 30-60 минут, и оставался на 100% эффективным в течение двух с половиной часов. К трем часам некоторые сперматозоиды начали восстанавливать свою подвижность, а через 24 часа мыши практически вернулись к полной фертильности.

Если эти результаты распространяются и на людей, у этого есть все задатки очень полезного мужского противозачаточного средства. Если кажется, что свидание проходит хорошо, вы можете, скажем, отправиться в ванную после ужина, чтобы незаметно принять таблетку, и быть уверенным в себе на ночь. Принимать это средство можно одноразово, под случай, или же систематически — в конце концов, команда не обнаружила никаких негативных эффектов после непрерывного введения мышам этих препаратов в течение шести недель.

Эта гибкость делает его более привлекательным вариантом, чем другие экспериментальные мужские противозачаточные средства, которые могут подействовать только спустя неделю.

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