Таблетки для чоловіків. Вчені тестують протизаплідні, яким потрібно 30 хвилин для початку дії

Вчені продемонстрували багатонадійний новий метод контрацепції у вигляді таблеток, яку можна прийняти безпосередньо перед сексом, що значно знижує фертильність на 24 години.

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Протягом десятиліть жінки брали на себе більшу частину відповідальності за протизаплідні засоби завдяки "таблеткам", але чоловічий еквівалент, як і раніше, вислизає від науки. Попередні спроби синтезувати такий засіб виявлялися неефективними. Отримані раніше речовини мали занадто багато побічних ефектів, вимагали багато часу, щоб подіяти або вивестися з організму, або взагалі поєднували всі недоліки з вищеперелічених, пише New Atlas.

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Новий препарат, розроблений вченими Weill Cornell Medicine, схоже, розв'язує усі ці проблеми. Він працює, націлюючись на білок, який називається розчинною аденілатциклазою (sAC), який життєво важливий для функції сперматозоїдів. Цей препарат пригнічує активність білка SAC. Попередні дослідження показали, що миші та чоловіки, у яких від природи був відсутній ген sAC, були безплідними, але в іншому здорові, тому команда вирішила з'ясувати, чи його блокування працює як протизаплідний засіб.

Під час випробувань вчені давали самцям мишей одну дозу інгібітора sAC під назвою TDI-11861 та відпускали їх разом із дамами. Сталося неминуче, але навіть після 52 спроб спарювання жодна самка миші не завагітніла. Водночас контрольна група, яка містила незайманих самців, запліднила близько третини самок.

Важливо зазначити, що, за словами дослідників, препарат діяв швидко, інгібуючи сперматозоїди мишей протягом 30-60 хвилин, і залишався на 100% ефективним протягом двох з половиною годин. До третьої години деякі сперматозоїди почали відновлювати свою рухливість, а через 24 години миші практично повернулися до повної фертильності.

Якщо ці результати поширюються і на людей, у цього є всі задатки корисного чоловічого протизаплідного засобу. Якщо здається, що побачення проходить добре, ви можете, скажімо, відправитися у ванну після вечері, щоб непомітно прийняти пігулку, і бути впевненим у собі на ніч. Приймати цей засіб можна одноразово, під випадок, або систематично — зрештою, команда не виявила жодних негативних ефектів після безперервного введення мишам цих препаратів протягом шести тижнів.

Ця гнучкість робить його привабливішим варіантом, ніж інші експериментальні чоловічі протизаплідні засоби, які можуть вплинути лише через тиждень.

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