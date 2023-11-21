Впервые в истории. Для полета к Юпитеру аппарат JUICE использует гравитацию Земли и Луны (видео)

Новый маневр аппарата JUICE подготовил почву для предстоящего двойного гравитационного маневра, который поможет направить зонд прямо в сторону Юпитера.

Космический аппарат JUICE Европейского космического агентства выполнил 43-минутный полет, чтобы занять нужную позицию для предстоящего облета Земли и Луны. Это будет первый в истории гравитационный маневр, проведенный космическим зондом, во время которого для правильного расположения в космосе будет использована гравитация сразу двух небесных тел, пишет Space.

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Зонд JUICE отправился в космос 23 апреля 2023 года для исследования Юпитера и трех его ледяных спутников, на которых, как считается, существуют подземные океаны из жидкой воды. Это Ганимед, Каллисто и Европа. Чтобы добраться к месту назначения аппарату нужно выполнить серию гравитационных маневров, а для этого JUICE должен использовать гравитацию внутренних планет Солнечной системы. Такой метод перемещения в космосе существенно экономит топливо.

Аппарат выполнил на данный момент свой крупнейший маневр в космосе и это был первый из двух маневров, которые необходимы для перемещения JUICE на правильную траекторию для осуществления облета Земли и Луны.

В результате 43-минутного полета аппарат изменил свою скорость и потратил 363 кг топлива. Это почти 10% топлива, которое имеется на борту аппарата. По словам ученых, зонд JUICE является одним из самых тяжелых космических аппаратов из всех, которые были когда-либо отправлены в космос, ведь его масса составляет почти 6 тонн. Поэтому, чтобы долететь до Юпитера ему необходимо много топлива. Но, в то же время, это топливо можно и нужно экономить как раз во время гравитационных маневров, которые позволяют набрать нужную скорость и правильную траекторию для полета в систему Юпитера.

Космический аппарат JUICE Европейского космического агентства выполнил 43-минутный полет, чтобы занять нужную позицию для предстоящего облета Земли и Луны. Это будет первый в истории гравитационный маневр, проведенный космическим зондом, во время которого для правильного расположения в космосе будет использована гравитация сразу двух небесных тел Фото: ESA

В течение нескольких недель ученые будут анализировать новую орбиту аппарата, перед повторением подобного маневра. Это необходимо для того, чтобы зонд смог правильно осуществить гравитационный маневр вокруг Земли и Луны уже в следующем году.

Ученые считают, что успешный облет нашей планеты и Луны позволит аппарату больше не использовать свой главный двигатель аж до момента выхода JUICE на орбиту вокруг Юпитера в 2031 году. Для небольших изменений траектории полета можно использовать меньшие двигатели.

Анимация показывает, как аппарат JUICE долетит до Юпитера

На данный момент ученые внимательно следят за перемещением аппарата, который возвращается к Земле, чтобы подготовится к самому важному гравитационному маневру, который позволит достичь Юпитера.

Аппарат JUICE c 2031 по 2034 годы будет изучать Юпитер и его спутники, а после этого должен выйти на орбиту вокруг Ганимеда. Это будет первый случай в истории, когда космический аппарат начнет вращаться вокруг спутника другой планеты.

Еще в мае этого года астрономы смогли запечатлеть движущийся в космосе аппарат JUICE, когда он находился на расстоянии в 1,5 млн км от нашей планеты, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что сумка с инструментами, потерянная астронавтами МКС, ярко сияет в космосе. Снимок летящей на околоземной орбите сумки с инструментами сделал основатель проекта Virtual Telescope.