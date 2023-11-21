Новый спутник Земли. Сумка с инструментами, потерянная астронавтами МКС, ярко сияет в космосе (фото)

Снимок летящей на околоземной орбите сумки с инструментами сделал основатель проекта Virtual Telescope.

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В начале ноября два астронавта МКС выполняли ремонтные работы в открытом космосе, когда совершенно случайно потеряли сумку с набором инструментов. Можно подумать, что такой маленьких предмет сложно обнаружить в космосе, но основатель проекта Virtual Telescope, астроном Джанлука Маси, сделал уникальный снимок этого объекта, пишет IFLScience.

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По словам Маси, изображение летящей в космосе сумки с инструментами представляет собой однократную двухсекундную экспозицию, и этот снимок удалось получить с помощью роботизированной установки ARTEC250+Paramount ME+C3Pro61000EC.

С помощью телескопа астроном следил за очень быстрым перемещением объекта на низкой околоземной орбите. Эта сумка выглядит как светящаяся точка в центре изображения и резко выделяется на фоне звезд, которые видны в виде длинных светящихся полос на заднем плане.

С помощью телескопа астроном следил за очень быстрым перемещением объекта на низкой околоземной орбите. Эта сумка выглядит как светящаяся точка в центре изображения и резко выделяется на фоне звезд, которые видны в виде длинных светящихся полос на заднем плане Фото: Virtual Telescope

Несмотря на то, что сумка с инструментами имеет небольшой размер, все же она отражает солнечный свет, а потому ее можно заметить в космосе с помощью специального оборудования. Этот объект все еще можно увидеть в ночном небе с помощью бинокля, если наблюдать за траекторией движения МКС. Но нужно, чтобы было темное и ясное небо. Подробнее об этом Фокус уже писал.

Напоминаем, что сумку с инструментами потеряли во время миссии в открытом космосе астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара. Они проводили ремонт солнечных батарей орбитальной станции. Когда астронавты потеряли набор инструментов, то они уже практически закончили ремонт и им повезло, что инструменты уже не были нужны.

1 ноября двое астронавтов NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара вышли в открытый космос для проведения обслуживания и ремонта МКС и потеряли сумку с инструментами Фото: NASA

Специалисты NASA смогли провести анализ траектории полета пока что временного спутника Земли и определили, что риск столкновения объекта с МКС минимален. В NASA решили, что и станция, и ее экипаж находятся в безопасности. Дело в том, что даже такой маленький объект, как сумка с инструментами, летящий с огромной скоростью, может нанести существенный ущерб МКС в случае столкновения.

После того, как сумка с инструментами улетела в космос она постепенно удалялась от МКС, поскольку быстро теряла высоту. Беспокоится о том, что она может упасть кому-то на голову не стоит. В NASA говорят, что этот объект будет постепенно снижаться во время движения на низкой околоземной орбите в течение еще несколько месяцев, пока не сгорит в атмосфере Земли.

Так выглядит потерянная сумка с инструментами с борта МКС Фото: NASA

Как уже писал Фокус, Илон Маск рассказал, когда мегаракета Starship от SpaceX снова полетит в космос после очередной катастрофы. Пока неизвестно получит ли компания SpaceX разрешение на запуск к озвученному Маском сроку, но владелец компании считает, что ужен в конце декабря может состоятся третий испытательный полет самой мощной ракеты в мире.

Также Фокус писал о том, что Земля получила сообщение с помощью лазерного луча, пролетевшего 16 млн км в космосе. Ученые продолжают тестировать и настраивать передовую систему лазерной космической связи.