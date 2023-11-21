Космические вампиры. Одни из самых ярких звезд скрывают следы своих убийств у всех на виду

Ученые считают, что звезды-вампиры в Млечном Пути не совсем такие, как кажутся.

Исследование одних из самых ярких и горячих звезд в нашей галактике предполагает, что двойные системы, состоящие из быстро вращающейся звезды, которая питается своим спутником, на самом деле являются тройными системами, в которых пострадавшая звезда скрывается в сиянии более крупной звезды, а второй спутник скрывается неподалеку. Новые данные показывают, что такие тройные системы могут быть более распространенными, чем считали ученые. Результаты этого исследования были представлены в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет ScienceAlert.

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Одни из самых ярких и очень горячих звезд, которые называются Ве-звезды, вращаются чрезвычайно быстро и при этом выпускают особый тип излучения, известный как бальмеровская серия водорода. Существует две гипотезы, которые объясняют очень быстрое вращение данного типа звезд.

Вращение звезды ускоряет вращение диска из вещества, окружающего ее, который состоит из материла, выброшенного самой звездой.

Вторая версия состоит в том, что здесь мы имеем дело со звездным вампиризмом. Крупная Ве-звезда забирает вещество у своего близкого спутника, то есть меньшей звезды. Это вещество формирует диск вокруг большой звезды и из него материя попадает на эту звезду, что приводит к росту ее массы. Этот рост увеличивает скорость вращения более крупной звезды.

Ученые считают, что звезды-вампиры в Млечном Пути не совсем такие, как кажутся Фото: ESO

Если взять за основу вторую версию, то где же скрываются эти звезды-компаньоны? Авторы исследования решили изучить движение Ве-звезд, что могло бы обнаружить невидимого спутника, который питает звезду.

В результате наблюдений ученые пришли к выводу, что такие звезды теоретически могут существовать не в двойных, а тройных системах. Именно гравитационное взаимодействие между тремя звездами может подтолкнуть одну из звезд ближе к Ве-звезде, и та может начать поглощать вещество близкого соседа.

Но, как считают астрономы, эти маленькие звезды, то есть так называемые невидимые спутники, на самом деле скрываются у всех на виду. Из-за того, что крупная звезда забрала у них слишком много материала, они становятся еще меньше и более тусклыми. Поэтому их сложно обнаружить.

Данное исследование представляет собой теоретические предположения, ведь для доказательства этой гипотезы необходимо найти в двойной системе, куда входит Be-звезда тот самый неуловимый спутник. Но это сделать очень сложно.

Результаты этого исследования имеют важные последствия для понимания формирования, роста и эволюции звезд, а также того, как они умирают. Такие системы из нескольких звезд могут быть предшественниками нейтронных звезд и черных дыр.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что некоторые планеты в нашей галактике уменьшаются за счет потери своей атмосферы. Новое исследование показывает, что этот процесс может происходить не под влиянием сильного излучения звезд. Есть другая причина.

Также Фокус писал о том, что созданы звуки центра галактики на основе данных NASA. На основе звуковой обработки данных, полученных из центра Млечного Пути, композитор Софи Кастнер создала симфонию.