Избежать раннюю смерть. Ученые назвали диету, позволяющую прожить дольше при диабете

Новое исследование выявило, какие продукты и в каком количестве стоит употреблять, чтобы избежать риска преждевременной смерти при наличии диабета 2-го типа.

Результаты последних исследований свидетельствуют о том, что люди, страдающие диабетом 2-го типа, могут значительно снизить риск смертности, если перейдут на диету, богатую цельным зерном, клетчаткой, рыбой и омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК). Такой переход на новый рацион крайне важен в связи с повышенным риском развития болезней системы кровообращения, деменции, рака и переломов костей у людей с диабетом 2-го типа, пишет Knowridge.

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Согласно исследованию, употребление дополнительно 20 г в день цельного зерна, которое содержится в коричневом хлебе, рисе или сухих завтраках, может снизить риск смерти примерно на 16%. Аналогичным образом, увеличение ежедневного потребления клетчатки на 5 г (что равно средней груше или двум толченым пшеницам) может снизить риск смертности на 14%. Дополнительная порция рыбы в неделю может снизить риск смерти на 5%. Кроме того, увеличение ежедневного потребления омега-3 ПНЖК, содержащихся в рыбе, орехах, семенах льна и листовых овощах, на 0,1 грамма приводит к снижению риска смерти на 13%.

Другие диетические корректировки, рекомендованные учеными, включают в себя:

Овощи и растительные белки. Увеличение ежедневного потребления овощей на 100 г и растительного белка на 10 г (из орехов, тофу, фасоли, чечевицы, гороха) может привести к снижению риска смерти на 12% и 9% соответственно.

Увеличение ежедневного потребления овощей на 100 г и растительного белка на 10 г (из орехов, тофу, фасоли, чечевицы, гороха) может привести к снижению риска смерти на 12% и 9% соответственно. Яйца и диетический холестерин. Напротив, повышенное потребление яиц и пищевого холестерина связано с увеличением риска смертности. Например, употребление двух средних яиц в неделю (увеличение потребления яиц на 10 г/сутки) повышает риск смерти на 5%.

В исследовании, включавшем систематический обзор 107 исследований, посвященных изучению диетических факторов и риска смертности у взрослых людей с диабетом 2-го типа, в мета-анализ были включены 72 научные работы. Средний период наблюдения в этих исследованиях составил 10 лет. Результаты подчеркивают значимость диеты в лечении диабета 2-го типа, влияющей не только на контроль уровня сахара в крови, но и на общее состояние здоровья и продолжительность жизни.

Выводы ученых, представленные на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), подчеркивают жизненно важную роль полноценного питания в увеличении продолжительности жизни людей с диабетом 2 типа. Сосредоточив внимание на полезных продуктах и сведя к минимуму потребление яиц и пищевого холестерина, эти люди могут значительно снизить риск преждевременной смерти.

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