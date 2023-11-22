В 15 раз больше Земли. Пятна на Солнце нанесут удар по планете: будут геомагнитные бури (фото)

На Солнце появился самый большой регион солнечных пятен, в которых уже происходят извержения. Ожидается, что они будут еще сильнее.

На ближней к нам стороне Солнца за последние дни сформировался огромный регион из солнечных пятен, который состоит из 6 отдельных групп. За последние несколько дней в этих пятнах появились достаточно мощные вспышки и ученые ожидают, что выбросы энергии и плазмы в ближайшие две недели могут наносить удары по Земле. Если это случится, то на нашей планете могут появиться очень сильные геомагнитные бури, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Самый большой регион солнечных пятен

По словам ученых, которые наблюдают за космической погодой, на Солнце появился самый большой регион из солнечных пятен за весь нынешний солнечный цикл. Этот регион состоит из 6 отдельных групп, в каждой из которых происходят выбросы энергии и плазмы. В ближайшие две недели ученые ожидают появление самых мощных вспышек на Солнце – класса Х. Если в это время Земля будет на пути следования потоков солнечных частиц, то на нашей планете в ближайшее время могут возникнуть одни из самых сильных геомагнитных бурь.

Несколько дней назад астрономы зафиксировали появление на ближней стороне Солнца две группы солнечных пятен под названием AR3490 и AR3491. Обе группы настолько огромные, что влияют своими взрывами на вибрацию всего Солнца.

После появления этих двух групп солнечных пятен астрономы заметили еще 4 группы пятен под названием AR3492, AR3495, AR3496 и AR3497. Таким образом был образован просто огромный регион из темных участков поверхности нашей звезды, где уже происходят вспышки и выбросы плазмы.

На Солнце появился самый большой регион солнечных пятен, в которых уже происходят извержения Фото: NASA

Ожидаются самые мощные вспышки на Солнце

Ученые оценили общий размер региона с пятнами в 200 тысяч км в ширину, что в 15 раз больше Земли. За последние несколько дней в этих пятнах появилось 3 вспышки класса М и 16 вспышек класса С. Это второй и третий по мощности класс вспышек на Солнце соответственно. Ученые считают, что в ближайшие 14 дней количество таких вспышек будет расти и могут появиться даже самые мощные вспышки Х-класса.

При этом во время этих вспышек могут происходить корональные выбросы массы или огромные потоки заряженных частиц, которые при достижении нашей планеты могут вызвать появление сильных геомагнитных бурь. Эти бури могут стать причиной отключения связи и к сбоям в работе энергосистем.

Также астрономы заметили появление на Солнце огромных петель из плазмы, которые возвышаются над солнечными пятнами. Самые большие из этих петель, которые называются протуберанцами, имеют высоту до 64 тысяч км. Эти петли могут в любой момент оторваться от Солнца и улететь в космос.

По словам ученых, появление такого огромного региона из солнечных пятен говорит о том, что Солнце очень быстро приближается к пику своей активности или солнечному максимуму. Такой пик наступает каждый раз в течение 11-летнего солнечного цикла и некоторые ученые считают, что он наступит уже в 2024 году. Во время солнечного максимума количество пятен на Солнце сильно возрастает, и они становятся больше, чем обычно. Это приводит к более частым вспышкам и корональным выбросам массы. При этом могут очень часто появляться самые мощные из существующих солнечные вспышки. Таким образом Землю могут постоянно накрывать сильнейшие геомагнитные бури, ели планета окажется на пути потока солнечных частиц.

Как уже писал Фокус, на прошлой неделе космические аппараты зафиксировали на Солнце сильнейший корональный выброс массы, который повлиял на магнитное поле звезды. К счастью, этот поток частиц не был направлен на Землю, а потому планета не ощутила негативных последствий этого извержения.