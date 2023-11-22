Вдвое больше Антарктиды: что-то заставляет гигантский разрыв в атмосфере Земли неумолимо расти

Новое исследование показывает, что антарктическая озоновая дыра стала удивительно огромной за последние четыре года.

Почти 36 лет назад ученые заявили о необходимости введения запрета на производство вредного класса искусственных химикатов (ХФУ). Тогда результаты исследований показали, что именно они существенно истощают озоновый слой Земли, который служит нашей планете "защитным слоем", укрывающим от вызывающих у людей рак ультрафиолетовых лучей, пишет Daily Mail.

Теперь новое исследование группы ученых из Новой Зеландии показывает, что одного только запрета на ХФУ, вероятно, недостаточно, чтобы размеры озоновой дыры сократились. Новые результаты ученых свидетельствуют о том, что только за последние 4 года озоновая дыра над Антарктидой стала "удивительно массивной". Более того ученые полагают, что сегодня разрыв над Антарктидой больше и глубже, чем когда-либо за всю историю наблюдений.

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В ходе исследования ученые проанализировали ежемесячные и ежедневные изменения озона на разных высотах и широтах внутри озоновой дыры — данные были собраны в период с 2004 по 2022 годы. Команда обнаружила, что в центре разрыва гораздо больше озона в сравнении с тем, что было 19 лет назад. И это при условии подавления ХФУ, начавшееся в 1980-х годах.

По словам автора исследования Ханны Кессенич из Университета Отаго, данные свидетельствуют, что по состоянию на сентябрь 2023 года площадь разрыва над Антарктидой составила около 26 миллионов квадратных километров. В то же время ученые до сих пор не знаю, почему озоновая дыра стала столь огромной и что на нее повлияло.

Ранее в этом году в докладе ООН говорилось, что озоновый слой Земли может быть полностью восстановлен уже к 2040 году благодаря запрету ХФУ. Однако недавние измерения ученых показывают, что это весьма сомнительное утверждение.

Авторы исследования также обнаружили, что за последние 19 лет произошло сокращение ядра озоновой дыры на 26%. Впрочем, и в этом случае ученые не знают, почему. Далее ученые сравнили измерения озоновой дыры, сделанные в октябре 2004 года с последними и обнаружили, что за последние 3 года разрыв над Антарктидой стал одним из крупнейших за всю историю. Отметим, что ученые берут данные за октябрь, так как весна в южном полушарии и в это время озоновая дыра достигает своего максимального размера.

Озон (O3) представляет собой молекулу, состоящую из трех атомов кислорода, которая встречается в природе в небольших количествах. Известно, что на уровне земли озон способен навредить здоровью человека, в том числе повредить легкие. Однако дальше в атмосфере нашей планеты — в стратосфере озон действительно полезен для нас. Здесь он образует озоновый слой, который поглощает вредный ультрафиолетовый свет Солнца.

Таким образом наличие огромной озоновой дыры над Антарктидой фактически увеличивает количество ультрафиолета, достигающего поверхности планеты — чем больше дыра, тем большему воздействию подвергаются люди.

В 1980-х года озоновая дыра была впервые обнаружена британским метеорологом Джонатаном Шанклином. В результате ее обнаружение привело к подписанию Монреальского протокола, который был направлен на "заживление" озоновой дыры над Антарктидой.

Однако теперь ученые обнаружили, что разрыв над Антарктидой растет в ширину и глубь, несмотря на отказ от ХФУ — это вызывает у исследователей беспокойство. По словам команды, они обнаружили связь между "изменениями в атмосфере южного полушария" и возникновению устойчивости озоновой дыры в Антарктиде. Теперь ученые полагают, что рост озоновой дыры в действительности может быть связан с полярным вихрем — атмосферной циркуляцией, находящейся высоко над полюсами, в стратосфере.

Ранее Фокус писал о том, что сценарий "выжженной Земли" отсрочили: озоновая дыра уменьшилась почти на 2 млн км2.