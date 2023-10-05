26 миллионов км². Озоновая дыра почти достигла своего пикового размера, и может стать еще больше

Исследования показывают, что размер зияющей раны на теле Земли в три раза превышает размер Бразилии и, вероятно, это еще не предел.

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Размер озоновой дыры над Антарктикой постоянно колеблется, однако новые спутниковые данные показывают, что в настоящее время она является одной из крупнейших за всю историю наблюдений: ее размер уже в три раза превышает размер Бразилии, пишет Daily Mail.

Наблюдения показывают, 16 сентября размер озоновой дыры составил 26 миллионов квадратных километров, однако ученые полагают, это не предел — как правило, истончение озонового слоя здесь не достигает своего пика до середины октября.

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Исследователи все еще не уверены, с чем связано столь существенное увеличение озоновой дыры, однако некоторые работы ученых указывают на то, что это может быть связано с подводным извержением вулкана Тонга в январе 2022 года. Отметим, что его взрыв был равен самому мощному ядерному испытанию США и крупнейшему взрыву за более чем столетие.

Ученые уже знают, что каждый август, в начале антарктической весны, озоновая дыра начинает расти и достигает своего пика примерно в октябре, после этого начинается обратный процесс и в конечном итоге она снова почти полностью закрывается.

Этот процесс связан с тем, что в Антарктиде наступает летнее время, а температура в стратосфере начинает повышаться. Когда это происходит, механизм, разрушающий озон создает дыру, затем замедляется и в конечном итоге останавливается, не давая озоновой дыре возможности расти.

Последние три года наблюдений показывают, что в период с 2019 по 2022 годы озоновая дыра закрывалась позже, чем обычно. Отчасти это связано с лесными пожарами в Австралии, в результате которых было выпущено большое количество разрушающего озон дыма. В этом году ученые вновь наблюдали, что озоновая дыра открылась раньше — в самом начале августа. Однако на этот раз ученые не могут спрогнозировать, когда она закроется наверняка.

Отметим, что озоновая дыра над ледяным континентом впервые была замечена в 1985 году. За последние 35 лет ученые предприняли множество различных мер, чтобы попытаться уменьшить ее размеры. Исследователи считают, не последнюю роль в восстановлении озоновой дыры сыграл Монреальский протокол, подписанный в 1987 году.

Несмотря на то, что предполагаемым виновником увеличения озоновой дыры называют извержение подводного вулкана Тонга, его воздействие на озоновый слой все еще не доказано, а потому нельзя с уверенностью утверждать, что дело именно в этом.

Ранее Фокус писал о том, что ученый из Канады нашел опасную "тропическую озоновую дыру": но ему никто не верит.