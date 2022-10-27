Сценарий "выжженной Земли" отсрочили. Озоновая дыра уменьшилась почти на два млн км2

В NASA отмечают, что еще в начале октября озоновая дыра достигла своего пикового значения, однако сейчас вернулась к постоянному истощению.

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Ученые из NASA порадовали новостью — озоновая дыра над Южным полюсом вернулась на путь постоянного истощения и продолжает затягиваться. В общей сложности с начала октября она уменьшилась почти на 2 миллиона квадратных километров, пишет Daily Mail.

Еще 35 лет назад правительства обеспокоились размерами озоновых дыр — тогда был подписан Монреальский протокол, которым запрещалось производство озонирующих веществ, называемых хлорфторуглеродами (ХФУ) и часто используемых для создания аэрозолей.

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По словам главного научного сотрудника Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте Пола Ньюмана, с момента подписания договора мы видим устойчивую тенденцию к затягиванию озоновой дыры над Южным полюсом. Ученые отмечают, что озоновая дыра достигла своего среднего размера в сентябре — чуть более 23 миллионов квадратных километров, а пик ее роста выпал на 5 октября — тогда ученые обнаружили, что размер озоновой дыры составляет около 26 миллионов квадратных километров. К счастью, к середине октября озоновая дыра вернулась на путь постоянного истощения и уменьшилась до 23 миллионов квадратных километров, что немногим меньше показателей прошлого года.

Ньюман считает, что последние годы мы можем наблюдать истощение озоновой дыры и ее постепенное "затягивание". Ученый также отметил, что мы все еще видим некоторые колебания размеров озоновой дыры, однако они связаны с изменениями погоды и рядом других факторов, которые заставляют цифры колебаться. Но в целом Монреальский протокол работает — последние два десятилетия ученые фиксируют постепенное сужение озоновой дыры.

Отметим, что озоновый слой находится в стратосфере и защищает планету от ультрафиолетовых лучей. Однако ежегодно в сентябре слой истончается и над Южным полюсом образуется дыра — хлор и бром из антропогенных соединений каждую зиму прикрепляется к высокогорным полярным облакам. В 1987 году был подписан международный договор, призванный защитить озоновый слой и, по видимому он работает. Ученые уверены, что если бы не Монреальский договор и его выполнение человечество давно столкнулось бы с реальностью "выжженной Земли".

Ранее Фокус писал о том, что ученый из Китая обнаружил новую "тропическую озоновую дыру", но ему никто не верит.