Сценарій "випаленої Землі" відтермінували. Озонова діра зменшилася майже на два млн км²

У NASA зазначають, що ще на початку жовтня озонова діра досягла свого пікового значення, проте зараз повернулася до постійного виснаження.

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Вчені з NASA потішили новиною — озонова діра над Південним полюсом повернулася на шлях постійного виснаження та продовжує затягуватись. Загалом з початку жовтня вона зменшилася майже на 2 мільйони квадратних кілометрів, пише Daily Mail.

Ще 35 років тому уряди стурбувалися розмірами озонових дірок — тоді було підписано Монреальський протокол, яким заборонялося виробництво озоноруйнівних речовин, які називаються хлорфторвуглецями (ХФВ) і часто використовуються для створення аерозолів.

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За словами головного наукового співробітника Центру космічних польотів імені Годдарда NASA у Грінбелті Пола Ньюмана, з моменту підписання договору ми бачимо стійку тенденцію затягування озонової діри над Південним полюсом. Вчені зазначають, що озонова діра досягла свого середнього розміру у вересні — трохи більше 23 мільйонів квадратних кілометрів, а пік її зростання випав на 5 жовтня — тоді вчені виявили, що розмір озонової діри становить близько 26 мільйонів квадратних кілометрів. На щастя, до середини жовтня озонова діра повернулася на шлях постійного виснаження та зменшилася до 23 мільйонів квадратних кілометрів, що трохи менше за показники минулого року.

Ньюман вважає, що останніми роками ми можемо спостерігати виснаження озонової діри та її поступове "затягування". Вчений також зазначив, що ми все ще бачимо деякі коливання розмірів озонової діри, проте вони пов'язані зі змінами погоди та низкою інших факторів, які змушують цифри коливатися. Але загалом Монреальський протокол працює — останні два десятиліття вчені фіксують поступове звуження озонової діри.

Зазначимо, що озоновий шар знаходиться у стратосфері та захищає планету від ультрафіолетових променів. Однак щорічно у вересні шар стає тоншим і над Південним полюсом утворюється діра — хлор і бром з антропогенних сполук кожної зими прикріплюється до високогірних полярних хмар. У 1987 році було підписано міжнародний договір, створений для захисту озоносфери і, очевидно, він працює. Вчені впевнені, що якби не Монреальський договір та його виконання людство давно зіткнулося б із реальністю "випаленої Землі".

Раніше Фокус писав про те, що вчений із Китаю виявив нову "тропічну озонову діру", але йому ніхто не вірить.