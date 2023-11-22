Индия отправит на Луну новую уникальную миссию: она похожа на проект NASA на Марсе

После успеха мисcии "Чандраян-3" Индия решила собрать на Луне образцы породы и доставить их на Землю.

После недавнего успеха миссии "Чандраян-3" на Луне, которая была действительно исторической не только для Индии, но и всего мира, в азиатской стране решили собрать образцы породы на поверхности спутника Земли и доставить их на нашу планету. Данный проект чем-то напоминает предстоящую миссию NASA на Марс, пишет Space.

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Согласно сообщению Индийской организации космических исследований (ISRO), Индия планирует осуществить уникальную миссию на Луну, которая получила название "Чандраян-4". С помощью четырех космических аппаратов Индия намерена собрать образцы породы на поверхности Луны и доставить их на Землю. Хотя подробностей предстоящей миссии нет, все же известны в общих чертах некоторые детали этого амбициозного проекта для азиатской страны.

После недавнего успеха миссии "Чандраян-3" на Луне, которая была действительно исторической не только для Индии, но и всего мира, в азиатской стране решили собрать образцы породы на поверхности спутника Земли и доставить их на нашу планету Фото: NASA

Планируется, то первая ракета доставит к Луне два аппарата – посадочный модуль и аппарат для доставки образцов на орбиту. Скорее всего, они приземляться недалеко того места, где сейчас находится уже неработающий посадочный модуль миссии "Чандраян-3". То есть в нескольких сотнях километров от южного полюса Луны. Затем на второй ракете к Луне полетят еще два аппарата, которые останутся на орбите вокруг спутника Земли.

Посадочный модуль должен будет собрать образцы лунной породы, передать их другому аппарату, который улетит с образцами на окололунную орбиту. Здесь образцы будут переданы орбитальному аппарату, который вместе с другим аппаратом, который должен приземлиться на Земле, полетит в сторону нашей планеты. Согласно сообщению ISRO, данный проект может быть реализован в ближайшие 5-7 лет.

Луноход миссии "Чандраян-3" спускается на поверхность Луны

Многоэтапная индийская миссия по доставке образцов с Луны на Землю чем-то напоминает миссию NASA под названием Mars Sample Return. В ходе этой миссии должна быть осуществлена доставка образцов породы с Марса на Землю. Но на Марсе к моменту прибытия новых аппаратов в начале следующего десятилетия образцы уже соберет работающий сейчас на Красной планете марсоход Perseverance. Образцы с Марса должны быть переданы посадочному модулю, затем перемещены в специальную небольшую ракету, а та их доставит орбитальному аппарату. Последний прилетит с образцами на Землю.

Сейчас некоторые ученые в США критикую NASA за то, что эта миссия на Марс забирает слишком много денег, а потому другие важные миссии в космос не могут быть реализованными в срок. Эта миссия оценивается в несколько миллиардов долларов, но конечные расходы могут быть выше.

Многоэтапная индийская миссия по доставке образцов с Луны на Землю чем-то напоминает миссию NASA под названием Mars Sample Return на Марсе Фото: NASA

Но индийское космическое агентство не озвучило бюджет будущей миссии "Чандраян-4" на Луну. Учитывая, что стоимость успешно реализованной на Луне миссии "Чандраян-3" была ниже бюджета некоторых самых известных голливудских фильмов, можно ожидать, что и в этот раз Индии удастся выполнить новый проект на Луне с небольшими затратами.

Как уже писал Фокус, появилась информация о том, что Китай собирается доставить образцы породы с Марса на несколько лет раньше, чем это планируют сделать американцы.

Также Фокус писал том, что в NASA все еще пытаются решить проблему с космическим кораблем Orion, который должен доставить астронавтов на окололунную орбиту. Если проблема не будет решена, то, возможно, это повлияет на дату запуска лунной пилотируемой миссии Artemis 2.