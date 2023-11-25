Губительный шум. Звуковое загрязнение одинаково пагубно влияет на людей и природу

Новое исследование подчеркивает важность доступа людям и животным к зеленым зонам при планировании городов, так как их дефицит значительно влияет на здоровье всего живого.

Научная работа была проведена под руководством акустических экологов, которые обнаружили, что в этих районах, часто подвергавшихся редилингу, уровень шума выше и вреднее. Это не только влияет на здоровье человека, но и нарушает жизнь дикой природы, пишет Newswise.

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Сара Бомбачи, доцент CSU и один из авторов исследования, подчеркивает необходимость устранения системной несправедливости, отражающейся в ухудшении экологической обстановки. Исследовательская группа проанализировала уровень городского шума в 83 городах США с учетом расовых различий и изучила обширную литературу о влиянии шума на дикую природу. Они обнаружили значительную недопредставленность данных по районам с "красной чертой", так называемым редлайнингом, что свидетельствует об исторической предвзятости.

Основные результаты показали, что в районах с более низким социально-экономическим статусом, исторически отнесенных к "красным", максимальный уровень шума на 17% выше по сравнению с более благополучными районами. Такое неравенство приводит к увеличению риска потери слуха, стресса и других проблем со здоровьем у людей, а также негативно сказывается на поведении животных и балансе экосистем.

Исследование подчеркивает долгосрочные последствия редлайнинга, дискриминационной практики, которая началась в 1933 году и была запрещена в 1968 году. Несмотря на ее незаконность, наследие такой практики продолжает оказывать влияние на эти сообщества. Редлайнинг — это дискриминационная практика, при которой жителям определенных районов отказывают в предоставлении услуг, таких как банковские услуги, страхование и доступ к рабочим местам, или ограничивают их по расовому или этническому признаку.

В настоящее время предпринимаются усилия по устранению этого неравенства. Такие города, как Денвер, уделяют особое внимание справедливому городскому планированию, стремясь улучшить доступ к зеленым насаждениям в районах с недостаточным уровнем обслуживания. Однако, по мнению Бомбачи, приоритетом в этих инициативах должно стать снижение шумового загрязнения, чтобы максимально увеличить пользу от городских зеленых зон как для людей, так и для дикой природы.

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Также Фокус писал о том, что инкубаторы могут повреждать слух новорожденных громкими звуками. Инкубаторы в отделениях интенсивной терапии новорожденных могут подвергать их потенциально вредному уровню шума, подвергая риску развития нарушений слуха.