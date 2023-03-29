Ящерицы армейской базы променяли солнечные ванны на переедание, всему виной пролетающая авиация

Колорадские клетчатохвостые ящерицы, демонстрируют признаки расстройства пищевого поведения (РПП) и уменьшение количества часов, проводимых на солнце в ответ на шум вертолетов и истребителей.

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Меген Кепас и ее коллеги из Университета штата Юта провели исследование на ящерицах, заметив, что воздействие пролетающих вертолетов Apache, Chinook, Black Hawk и истребителей F-16 повысило уровень кортизола и заставило их меньше двигаться и больше есть. В 2021 году пилоты армии США проводили облеты в определенные дни, а в другие дни избегали зоны испытаний, в результате чего пиковый уровень шума на уровне земли во время облетов составил 112,2 децибела, что эквивалентно уровню шума бензопилы на расстоянии одного метра. Напротив, максимальный уровень в другое время составлял всего 55,8 децибел, что соответствует гулу холодильника, пишет New Scientist.

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Наблюдая за поведением колорадских клетчатохвостых ящериц, отнесенных организацией "парки и дикая природа Колорадо" к особо охраняемым видам, обитающим на американской военной базе Форт-Карсон вблизи Колорадо-Спрингс, исследователи в течение 3 минут поймали в общей сложности 82 особи. Будучи полностью женским видом, размножающимся бесполым путем, эти ящерицы демонстрировали стресс и снижение уровня активности в ответ на шум самолетов. Впоследствии Кепас и ее команда измерили вес рептилий и взяли образцы крови для анализа на гормоны, который показал повышение уровня кортизола после пролета самолетов.

По мнению исследователей, повышенный уровень стресса, испытываемый ящерицами, приводит к увеличению энергетических потребностей, в результате чего они начинают переедать в качестве компенсационной меры. Чтобы устранить эти последствия, они предлагают армии свести к минимуму самые шумные пролеты.

Ричард Гриффитс из Кентского университета в Великобритании считает результаты исследования интригующими, однако он полагает, что было бы полезно понаблюдать за контрольной выборкой ящериц, которые никогда не подвергались воздействию авиационного шума. Гриффитс отмечает, что при беспокойстве ящерицы обычно разбегаются и прячутся, а поскольку авиационный шум на базе повсеместен, ящерицы, вероятно, привыкли к нему. Гриффитс добавляет, что если ящерицы научились воспринимать шум как не представляющий угрозы, их физиологические реакции могли снизиться, и они могут использовать компенсаторное поведение, например, поедание пищи в состоянии стресса.

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