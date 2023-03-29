Ящірки армійської бази проміняли сонячні ванни на переїдання, у всьому винна авіація, що пролітає

Колорадські картатихвості ящірки, демонструють ознаки розладу харчової поведінки (РХП) і зменшення кількості годин, що проводяться на сонці у відповідь на шум гелікоптерів і винищувачів.

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Меген Кепас і її колеги з Університету штату Юта провели дослідження на ящірках, помітивши, що вплив вертольотів Apache, Chinook, Black Hawk і винищувачів F-16, що пролітають, підвищив рівень кортизолу та змусив їх менше рухатися та більше їсти. У 2021 році пілоти армії США проводили обльоти у певні дні, а в інші дні уникали зони випробувань, внаслідок чого піковий рівень шуму на рівні землі під час обльотів становив 112,2 децибели, що еквівалентно рівню шуму бензопили на відстані одного метра. Навпаки, максимальний рівень в інший час становив лише 55,8 децибелів, що відповідає гулу холодильника, пише New Scientist.

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Спостерігаючи за поведінкою колорадських картатих ящірок, яки "парки і дика природа Колорадо" прирівняли до особливо охоронюваних видів, що мешкають на американській військовій базі Форт-Карсон поблизу Колорадо-Спрінгс, дослідники протягом 3 хвилин зловили загалом 8. Будучи повністю жіночим виглядом, що розмножується безстатевим шляхом, ці ящірки демонстрували стрес та зниження рівня активності у відповідь шум літаків. Згодом Кепас та її команда виміряли вагу рептилій та взяли зразки крові для аналізу на гормони, який показав підвищення рівня кортизолу після прольоту літаків.

На думку дослідників, підвищений рівень стресу, що відчувається ящірками, призводить до збільшення енергетичних потреб, внаслідок чого вони починають переїдати як компенсаційний захід. Щоб усунути ці наслідки, вони пропонують армії звести до мінімуму найгучніші прольоти.

Річард Гріффітс з Кентського університету у Великій Британії вважає результати дослідження цікавим, проте він вважає, що було б корисно спостерігати за контрольною вибіркою ящірок, які ніколи не зазнавали впливу авіаційного шуму. Гріффітс зазначає, що при занепокоєнні ящірки зазвичай розбігаються і ховаються, а оскільки авіаційний шум на базі повсюдний, ящірки, мабуть, звикли до нього. Гріффітс додає, що якщо ящірки навчилися сприймати шум як такий, який не несе небезпеки, їх фізіологічні реакції могли знизитися, і вони можуть використовувати компенсаторну поведінку, наприклад, поїдання їжі в стані стресу.

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