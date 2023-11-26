Вылечить запор не нося ущерб кишечнику: открыт новый штамм пробиотика

Новое исследование нашло нестандартный подход для решения проблемы миллионов людей, используя уникальную особенность кластера определенных генов, избегающих раздражения кишечника.

В ходе последних научных исследований ученые открыли особый штамм пробиотика Bifidobacteria longum, который эффективно устраняет запоры, не нанося вреда микробиому кишечника. Этот прорыв имеет большое значение для большого количества людей, страдающих функциональными запорами (ФЗ) — состоянием, связанным с такими серьезными проблемами со здоровьем, как сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Паркинсона и колоректальный рак, пишет New Atlas.

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Запор часто усугубляет проблемы со здоровьем кишечника, уменьшая количество полезных бактерий. Традиционные методы лечения, такие как слабительные средства, могут еще больше сократить численность этих полезных микроорганизмов. Однако новое исследование, в котором приняли участие специалисты из Цзяннаньского университета, Хайнаньского университета и Университета Гонконга, демонстрирует иной подход. Они обнаружили, что некоторые штаммы B. longum обладают кластером генов abfA, позволяющим им утилизировать арабинан — растительный полисахарид, обычно не усваиваемый человеком. Наличие этого кластера повышает способность кишечника к метаболизму этого вещества, что способствует облегчению запоров.

В ходе исследования было выделено 185 штаммов B. longum от 354 участников — от младенцев до столетних стариков. Испытания на мышах, страдающих запорами, и испытания на людях показали, что штаммы B. longum, не содержащие кластер abfA, неэффективны для облегчения состояния. Напротив, штаммы, содержащие этот кластер, улучшали выработку метаболитов в кишечнике и облегчали запор без негативных побочных эффектов, обычно связанных со слабительными средствами.

Это открытие подчеркивает важность кластера генов abfA в лечении запоров и позволяет предположить, что польза пробиотиков может варьироваться в зависимости от индивидуальных микробиомов кишечника. Полученные результаты также указывают на возможность использования кластера abfA в качестве биомаркера для диагностики различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Данное исследование является важным шагом в разработке более эффективных пробиотиков и понимании сложной взаимосвязи между генетикой и здоровьем кишечника.

Ранее Фокус писал о том, что, по мнению ученых, гравитация провоцирует синдром разраженного кишечника. Исследователи заявили, что нашли причину развития синдрома раздраженного кишечника.

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