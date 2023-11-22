Химический элемент, обнаруженный на Луне, открывает путь к освоению космоса

Ученые считают, что обнаруженный в лунных образцах водород, указывает на наличие ресурсов для освоения Луны и всего космоса.

Согласно исследованию, опубликованному американскими учеными в журнале Communications Earth & Environment, в образцах лунной породы был обнаружен водород из солнечного ветра. Это открытие указывает на то, что вода на поверхности Луны может стать жизненно важным ресурсом для процветания баз на Луне и освоения более далеких уголков космоса, пишет Phys.

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Идентификация космических ресурсов является ключевым фактором во время планирования будущих миссий на Луну, а также другие объекты в Солнечной системы.

Ученые считают, что водород может стать важным ресурсом, который можно использовать на поверхности Луны, когда здесь будет оборудована даже не одна, а несколько постоянных баз. По словам ученых, обнаружение таких ресурсов и понимание того, как их собрать является очень ценным для процесса освоения Луны и исследований дальнего космоса.

Ученые во время исследования изучали образцы лунной породы, которые были доставлены на Землю еще во время миссий "Аполлон". Но их исследования продолжаются и ученые изучают как поверхность Луны, так и образцы астероидов, чтобы понять каким образом лунная поверхность взаимодействует с космической средой. Этот процесс известен как космическое выветривание.

Если сейчас ученые обнаружили водород из солнечного ветра в образцах лунной почвы, то ранее они нашли присутствие гелия в таких же образцах, источником которого является солнечный ветер. По словам ученых, это первое подтверждения наличия водорода в лунных образцах. Для этого открытия использовалась электронная микроскопия, как и для обнаружения гелия.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили в первых звездах химический элемент, которого не должно здесь быть. Ученые обнаружили, что одна из самых первых галактик во Вселенной чрезвычайно богата металлами. В частности, астрономы нашли в галактике, которая существовала через 350 млн лет после рождения Вселенной углерод. Одна из версий говорит о том, что этот элемент появился в составе первых звезд благодарю еще более раннему, неизвестному поколению звезд. Таким образом новое открытие может изменить понимание самого раннего прошлого Вселенной.

Что касается исследований Луны, то как уже писал Фокус, Индия планирует через 5-7 лет отправить на спутник Земли уникальную миссию из четырех аппаратов. С их помощью индийские ученые собираются доставить образцы лунной почвы на Землю, впервые в истории этой страны.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили экзотические ледники на Меркурии. Одна из гипотез предполагает, что под этими ледниками могут быть условия для существования внеземной микробной жизни.

Напоминаем, что у NASA возникли проблемы с космическим кораблем, который должен доставить астронавтов на орбиту Луны. Если эту проблему не удастся решить в ближайшем будущем, то данный факт ставит под угрозу запланированный пилотируемый полет на спутник Земли, как уже писал Фокус.