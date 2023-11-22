Воришки крабовых наживок. Ученые впервые записали, как дельфины по-тихому опустошают ловушки (видео)

Потребовалось почти 2 года наблюдений, чтобы наконец-то записать, как дельфины опустошают ловушки для крабов и крадут наживку еще до того, как членистоногие успеют до нее добраться.

Несколько лет назад у берегов Австралии местные краболовы заметили странное поведение афалинов (Tursiops truncatus), которые удивительным образом опустошали крабовые ловушки, поедая наживку до того, как членистоногие успеют до нее добраться, пишет Science Alert.

Такие сообщения взволновали защитника дикой природы Родни Петерсона, который опасался, что дельфины в заливе Кумбана начнут путаться в рыболовных снастях и погибать. Чтобы защитить млекопитающих, он обратился в Центр поиска дельфинов в Банбери — некоммерческую организацию, которая финансирует проекты в области образования, исследований и экотуристов.

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В результате команде ученых потребовалось 2 года наблюдений за афалинами в заливе Кумбана, чтобы заснять удивительное поведение дельфинов: в результате удалось раскрыть "тайны похитителей крабовых наживок". К слову, по мнению исследователей, данное видео является первым в мире, показывающим, как дельфины без особого труда способны опустошать крабовые ловушки, не путаясь в рыболовных снастях.

В ходе наблюдений ученым удалось заснять ограбление века на морском дне: на кадрах видно, как дельфины используют свои длинные морды, челюсти и зубы, чтобы вытаскивать наживку из крабовых ловушек. Более того, даже когда приманка была закреплена под горшками или спрятана в коробках, дельфинам не требовалось много времени, чтобы перевернуть ловушку и открыть запертые коробочки.

Дельфин вытаскивает наживку из ловушки с крабами в заливе Кумбана Фото: Dolphin Discovery Center/YouTube

По словам авторов исследования, они были ошеломлены увиденными. По словам Дельфины Шабан, изучающей экологию и поведение животных в Университете Мердока, ранее ученые не видели такого поведения.

Более ранние исследования уже показали, что дельфины по всему миру крадут рыбу и наживку у траулеров и рыболовов-любителей. Например, в прошлом ученые заметили, что афалины во Флориде крали наживку у крабов, опрокидывая горшки. Однако взаимоотношения дельфинов и крабов в заливе Кубана, по словам ученых, уникально и значительно сложнее.

По словам Алекса Гроссмана, который участвовал в проекте, команда заметила, что наживку из ловушек для крабов крали не все дельфины, а лишь некоторые из них. В результате ученые предположили, что это новое поведение может быть связано с развлечением или голодом.

Ученые также опасаются, что подобное поведение может распространиться среди дельфинов, что, вероятно, будет иметь последствия. Во-первых, наживка крабов, которую крадут дельфины, не слишком питательна, во-вторых, существует высокий риск запутаться в сетях или пораниться.

В данный момент ученые из Австралии решили проблему воришек с помощью прочной сетки. Соединенной с кастрюлей металлическим крючком — дельфины сканируют горшок с помощью эхолокации, понимают, что его невозможно открыть, и уплывают обратно в океан.

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