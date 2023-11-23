Непреодолимая жажда любви. Хвост морского червя отделяется от тела и уплывает на поиски партнера

Ученые обнаружили, что крошечные японские морские черви используют весьма странный путь размножения и буквально теряют хвост, который уплывает на поиски любви.

Океан покрывает большую часть поверхности Земли, однако все еще остается малоизученным. В толще воды скрывается множество удивительных морских существ, которые не перестают удивлять исследователей, например, крохотный японский морской червь, пишет New Atlas.

В ходе исследования ученые наблюдали за крохотным японским морским червем и заметили, что он использует весьма странный путь размножения. Фактически он выращивает на своем заднем конце "мини-я", который потом разворачивается и уплывает в океан на поиски аналогичного автономного хвоста противоположного пола.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В это время морской червь начинает этот процесс "отращивания хвоста" заново. В то же время ученых весьма озадачило, как именно японскому морскому червю (Megasyllis nipponica) удалось сформировать эту репродуктивную единицы, также известную как столон. В новом исследовании ученые из Токийского университета под руководством профессора Тору Миуры сосредоточились на раскрытии сложной экспрессии генов этого крохотного морского червя, обитающего в Японском море.

Команда выяснила, что столон развивается последовательно на заднем конце червя по мере его взросления. Когда он полностью вырастает его "хвост" фактически под завязку набит гаметами, далее он отделяется от тела червя и отправляется в океан, бродить в поисках любви. К этому моменту у столона развиваются щетинки для плавания, а также глазки и усики.

Столон — это, по сути, репродуктивное "мини-я" морского червя Фото: Nakamura

Как только хвост встречает столон противоположного пола, он выпускает свои гаметы и на этом его работа фактически окончена. В то же время червь продолжает жизнь и отращивается следующий "хвост", который со временем поступит аналогичным образом.

Команда пришла к выводу, что черви развили эту репродуктивную способность, так как она позволяет основному животному оставаться в безопасности, а не бродить в океане, выполняя рисковую работу в поисках любви. Ученые также полагают, что такой способ размножения позволяет червям распространяться дальше — все зависит от того, как далеко заплывет его "хвост" в поисках любви.

По словам профессора Миуры, то, как столон развивается внутри основного тела червя все еще остается загадкой для науки. В своем новом исследовании ученым наконец-то удалось приоткрыть эту завесу таинственности.

В ходе исследования ученые обнаружили гены Нох, отвечающие за общее строение тела — то есть сегментацию червя. Эти гены были одинаковы по всему телу, что весьма удивило ученых: они ожидали, что они будут различаться с обеих сторон японского морского червя.

По словам профессора Миуры, они с коллегами также обнаружили, что экспрессия Нох-геном была постоянной, что строение задней части тела червя стимулируется его головной частью, чтобы контролировать нерестовое поведение для размножения. Ученые также планируют продолжить работу, чтобы понять, каким образом определяется, что будет внутри столона: яйцеклетки или сперматозоиды.

Ранее Фокус писал о том, что существ возрастом 500 млн лет назвали в честь песчаных червей "Дюны".