Медузы в стрессе обливаются слизью: ученые воссоздали условия добычи ископаемых на морском дне (фото)

Новое исследование показывает, что разработка морского дна может нанести больший вред глубоководной жизни, чем считалось ранее.

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Последние десятилетия ученые и горнодобывающие компании то и дело спорят о возможности разработки морского дна. Сторонники уверяют, что месторождения полезных ископаемых под толщей воды можно собирать менее вредными для окружающей среды методами, чем те, что используются для добычи ископаемых на суше. В то же время противники уверены — такая разработка морского дна нанесет непоправимый ущерб морским обитателям, пишет BBC.

Несмотря на то, что мировой океан покрывает большую часть поверхности нашей планеты, океан все еще остается малоизученным. Большинство самых отдаленных и глубоких регионов океана все еще остаются неизведанными и ученые опасаются, что добыча полезных ископаемых может разрушить важные глубоководные системы и баланс в океане.

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В новом исследовании ученые из Норвежского исследовательского центра NORCE решили воссоздать условия разработки морского дна, чтобы посмотреть, как это повлияет на жителей океана. Для этого ведущий соавтор исследования, доктор Хелена Хаусс с командой выловили в море 60 шлемовых медуз (Periphylla periphylla).

Разработка морского дна повергнет медуз в состояние стресса Фото: Vanessa Stenvers

Животных поместили в специальные резервуары, размещенные в темной лаборатории на исследовательском корабле. В резервуарах также разместили датчики для контроля температуры. Далее ученые воссоздали условия разработки морского дня, по сути, резервуары вращались, в результате чего "осадок с морского дня" не оседал, а постоянно циркулировал в воде.

По словам другого соавтора исследования, морского ученого Ванессы Стенверс из Центра океанических исследований имени Гельмгольца в Киле (Германия), условия в лабораторных резервуарах имитировали мусор, который будет нарушен и выброшен подводными аппаратами, добывающими минералы со дна моря.

Шлемовые медузы испытывают стресс в условиях разработки морского дна Фото: Helena Hauss

Результаты оказались весьма удручающими. Ученые заметили некоторые необычные последствия для шлемовых медуз: когда их тела покрывались осадком, они вырабатывали чрезмерное количество защитной слизи. Этот процесс чрезвычайно энергозатратен, а потому медузы использовали запасы энергии, которые в противном случае были бы потрачены на питание или движение. Кроме того, ученые заметили признаки того, что можно назвать "острым стрессом". Когда осадок касался тел медуз, это активировало гены, связанные с заживлением ран.

Отметим, что шлемовые медузы обитают во всем Мировом океане на глубине в несколько тысяч метров. Их студеные тела чрезвычайно хрупки, причем это касается не только медуз, но также червей, моллюсков и многих других морских обитателей. Эти животные также обитают в мире относительно прозрачной воды, а потому "взбалтывание" морского дна нарушит их привычный ход жизни. В результате команда нашла доказательства того, что добыча полезных ископаемых с морского дна изменит условия, в которых обитали ранее морские существа, и последствия могут оказаться катастрофичными.

Ранее Фокус писал о том, что люди отнимают у морей миллиарды тонн чего-то важного, и это убивает в них жизнь.