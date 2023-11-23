Медузи в стресі обливаються слизом: вчені відтворили умови видобутку копалин на морському дні (фото)

Нове дослідження показує, що розробка морського дна може завдати більшої шкоди глибоководному життю, ніж вважалося раніше.

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Останні десятиліття вчені та гірничодобувні компанії раз у раз сперечаються про можливість розробки морського дна. Прихильники запевняють, що родовища корисних копалин під товщею води можна збирати менш шкідливими для довкілля методами, ніж ті, що використовують для видобутку копалин на суші. Водночас противники впевнені — така розробка морського дна завдасть непоправної шкоди морським мешканцям, пише BBC.

Попри те, що світовий океан покриває більшу частину поверхні нашої планети, океан все ще залишається маловивченим. Більшість найвіддаленіших і найглибших регіонів океану все ще залишаються незвіданими й вчені побоюються, що видобуток корисних копалин може зруйнувати важливі глибоководні системи та баланс в океані.

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У новому дослідженні вчені з Норвезького дослідницького центру NORCE вирішили відтворити умови розробки морського дна, щоб подивитися, як це вплине на жителів океану. Для цього провідна співавторка дослідження, докторка Гелена Гаусс із командою виловили в морі 60 шоломових медуз (Periphylla periphylla).

Розробка морського дна приведе медуз у стан стресу Фото: Vanessa Stenvers

Тварин помістили в спеціальні резервуари, розміщені в темній лабораторії на дослідницькому кораблі. У резервуарах також розмістили датчики для контролю температури. Далі вчені відтворили умови розробки морського дня, по суті, резервуари оберталися, внаслідок чого "осад із морського дня" не осідав, а постійно циркулював у воді.

За словами іншого співавтора дослідження, морського вченого Ванесси Стенверс із Центру океанічних досліджень імені Гельмгольца в Кілі (Німеччина), умови в лабораторних резервуарах імітували сміття, яке буде порушене й викинуте підводними апаратами, що добувають мінерали з дна моря.

Шоломові медузи відчувають стрес в умовах розробки морського дна Фото: Helena Hauss

Результати виявилися вельми гнітючими. Вчені помітили деякі незвичайні наслідки для шоломових медуз: коли їхні тіла вкривалися осадом, вони виробляли надмірну кількість захисного слизу. Цей процес надзвичайно енерговитратний, а тому медузи використовували запаси енергії, які в іншому разі були б витрачені на харчування або рух. Крім того, вчені помітили ознаки того, що можна назвати "гострим стресом". Коли осад торкався тіл медуз, це активувало гени, пов'язані із загоєнням ран.

Зазначимо, що шоломові медузи мешкають у всьому Світовому океані на глибині в кілька тисяч метрів. Їхні м'які тіла надзвичайно крихкі, причому це стосується не тільки медуз, а й черв'яків, молюсків і багатьох інших морських мешканців. Ці тварини також мешкають у світі відносно прозорої води, а тому "збовтування" морського дна порушить їхній звичний хід життя. У результаті команда знайшла докази того, що видобуток корисних копалин з морського дна змінить умови, в яких мешкали раніше морські істоти, і наслідки можуть виявитися катастрофічними.

Раніше Фокус писав про те, що люди забирають у морів мільярди тонн чогось важливого, і це вбиває в них життя.