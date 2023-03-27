Запаси Землі закінчуються. Вчені бояться, що видобуток рідкісних металів з океану обернеться Судним днем

Дослідники вважають, що "очищення" морського дна від металів, необхідних для галузі альтернативної енергетики, призведе до руйнації місцевих екосистем.

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Сектор альтернативної енергетики швидко розширюється, а необхідні їй запаси рідкісних металів Землі закінчуються. Унаслідок гірничодобувні компанії хочуть освоїти глибоководні родовища нікелю, марганцю та кобальту, пише The Guardian.

Водночас захисники природи та вчені б'ють на сполох — нове розслідування міжнародної благодійної організації з охорони дикої природи Fauna & Flora є доказом того, що "очищення" дна океану від рідкісних мінералів не принесе користі місцевим популяціям, а поставить їх під загрозу зникнення. Дослідники дійшли висновку, що розробка глибоководних родовищ нікелю, марганцю і кобальту врешті-решт завдасть "широких і непоправних" збитків нашій планеті.

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За словами морського директора Fauna & Flora Софі Бенбоу, океан відіграє найважливішу роль у функціонуванні нашої планети та захисті її крихкої екосистеми, і є важливим не тільки для морських жителів, але й для всього життя на Землі. Океанологи, біологи й інші дослідники побоюються, що амбітні плани гірничодобувних компаній врешті-решт призведуть до Судного дня для океану — світові рибні запаси надзвичайно скоротяться, а морські екосистеми будуть втрачені.

Організація Fauna & Flora вперше висловила стурбованість з приводу видобутку корисних копалин із морського дна ще в 2020 році. З того часу вчені з усього світу зосередилися на вивченні глибоководних зон, багатих на марганець, нікель і кобальт, які так важливі для галузі альтернативної енергетики. За словами директорки з глобальної політики Fauna & Flora Кетрін Веллер, саме результати цих досліджень стали основою для нового звіту організації, який буде представлений сьогодні, 27 березня.

Однією з основних проблем є те, що океан містить безліч глибоководних резервуарів вуглецю, які можуть бути зруйновані в процесі видобутку корисних копалин. Це, зі свого боку, призведе до посилення глобальної кризи, яку наша планета і так переживає через рівень парникових газів, що постійно росте.

Дослідники також підкреслюють, що океан, як і раніше, вкрай мало вивчений — кожна експедиція виявляє від 70 до 90% нових видів, які раніше не були описані вченими. І йдеться не тільки про нові види, а й цілі родини або сімейства рослин, про які вчені раніше нічого не знали.

Унаслідок учена спільнота наполягає, що видобуток корисних копалин у результаті призведе лише до руйнування морських екосистем, а тому дослідники наполягають, що світові уряди мають запровадити мораторій на всі плани глибоководного видобутку корисних копалин.

Морські біологи наголошують, що на межі зникнення опиняться тендітні багатощетинкові хробаки, морські огірки, корали та кальмари — і, на жаль, сподіватися на швидке відновлення їх популяцій не доводиться. Річ у тім, що в глибоководних регіонах запаси їжі й енергії дуже обмежені, а життя протікає надзвичайно повільно. Унаслідок видобутку корисних копалин із морського дна місцевих жителів буквально чекає Судний день, а надії на відновлення колишнього життя після завершення робіт, на жаль, немає.

Зазначимо, що йдеться переважно про видобуток марганцю, нікелю та кобальту, які необхідні для створення електромобілів, вітряних турбін та інших пристроїв, необхідних для створення технологій, здатних замінити вантажівки, електростанції та заводи, що викидають тонни вуглецю.

Водночас гірничодобувні компанії апелюють до того, що видобуток корисних копалин на суші завдає ще більшої шкоди екосистемам планети — якщо всі роботи з видобутку цих матеріалів будуть зосереджені лише на суші, стан довкілля погіршиться ще більше. Саме тому компанії вважають, що звернутися по ресурси до океану — здорова ідея.

Дослідники ж налаштовані дуже скептично. По-перше, початок робіт в океані завдасть шкоди місцевому довкіллю, по-друге, початок глибоководного видобутку не означає завершення видобутку корисних копалин на суші, а значить збитки, завдані планеті, лише збільшаться вдвічі.

Раніше Фокус писав про те, що океан задихається: до 2040 року у воді опиниться понад 500 трильйонів пластикових шматочків.