Мужское здоровье. Астронавтов во время полетов в дальнем космосе ожидает неприятный сюрприз

Как показывает новое исследование, галактические космические лучи могут нарушать функцию эректильных тканей у мужчин-астронавтов.

Во время путешествий в дальнем космосе у астронавтов может появиться истощение мышечных и костных тканей, рак, они могут умереть в космическом вакууме, и даже сама невесомость опасна, но появилась еще одна проблема. Ученые из Университета штата Флорида, США, провели исследование, которое показало, что у мужчин-астронавтов также может возникнуть эректильная дисфункция, то есть неспособность поддержания эрекции, пишет The Guardian.

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Ученые провели первое в своем роде исследование влияния галактического излучения и невесомости на мужское сексуальное здоровье. Результаты показывают, что космические лучи и в меньшей мере невесомость могут нарушить функцию эректильных тканей и этот негативный эффект может продолжаться десятилетиями.

По словам ученых, эректильная дисфункция затрагивает более половины мужчин старше 40 лет, но влияние на мужское здоровье космических лучей еще плохо изучено. На Земле, и даже на Международной космической станции от вредного влияния галактического космического излучения людей защищает магнитное поле нашей планеты. Но в более дальнем космосе такой защиты нет.

Чтобы изучить влияние условий дальнего космоса на мужское здоровье ученые провели эксперименты на крысах, которых облучали искусственно созданными космическими лучами. Анализ тканей крыс год спустя показал, что даже незначительное воздействие галактических космических лучей увеличивает окислительный стресс у животных. Это нарушило функцию артерии, снабжающей кровью половой член и эректильную ткань. Искусственная невесомость также оказала негативное влияние, но не столь заметное.

Как показывает новое исследование, галактические космические лучи могут нарушать функцию эректильных тканей у мужчин-астронавтов Фото: New Atlas

Ученые предполагают, что нервно-сосудистая функция эректильных тканей может быть нарушена у астронавтов после возвращения на Землю, когда они провели много времени в дальнем космосе. Ученые говорят, что нужно внимательно следить за сексуальным здоровьем астронавтов после их возвращения из далеких миссий.

Тем не менее, как показало исследование, лечение специфическими антиоксидантами, по-видимому, улучшило функцию эректильных тканей после воздействия галактических космических лучей, что позволяет предположить, что астронавтам-мужчинам, которые будут лететь на Марс, можно помочь. Эти антиоксиданты могут противодействовать пагубным последствиям, блокируя вредные биологические процессы.

Пока что NASA готовится к высадке астронавтов на Луну через 2 года, но уже ближе к 2040 году планируется высадить астронавтов на Марсе. Поэтому данное исследование очень актуально, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, NASA заключило контракт с компанией Blue Origin для реализации новой мисси на Марс. Таким образом компания Джеффа Безоса станет первым частным предприятием, с которым NASA будет сотрудничать в рамках исследования Красной планеты.

Также Фокус писал о том, что в Юпитер уже второй раз за несколько месяцев врезался очень яркий объект. Астрономы засняли яркую вспышку в атмосфере газового гиганта.